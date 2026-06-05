Tenor z otoka Upolu

Tenorist Pene Pati je bil rojen na majhnem otoku Upolu, najbolj naseljenem otoku Samoe v južnem Tihem oceanu. Zdaj nastopa v svetovno znanih opernih hišah. Tenor, specializiran za lirični repertoar in belcanto, ima rezervirane nastope do leta 2029, od Metropolitanske opere do Scale in Royal Albert Halla. Prejšnji mesec je prejel francosko nagrado za umetnost Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres, medaljo, se je pošalil v poznejšem intervjuju, ki jo je ponosno nosil po hiši na velik prezir svoje žene.