Terminator bo dedek  

Preden je Katherine zaprosil za roko, je Chris Pratt svojo bivšo ženo Anno Faris obvestil o svoji nameri. Ta jima je dala blagoslov. FOTO: Instagram

Po poročanju revije People sta njegova hčerka Katherine in njen soprog, še en hollywoodski zvezdnik, v veselem pričakovanju.Par se je poročil na intimnem obredu v Montecitu 8. junija lani, viri blizu para pa so že ob poroki izdali, da si želita čim prej ustvariti družino.Za, avtorico knjižne uspešnice The Gift of Forgiveness (Dar odpuščanja) bo to prvi otrok, Pratt pa ima iz zakona z igralkosedemletnega sinaBodoča mama je morala zaradi koronavirusa preložiti knjižno turnejo in se trenutno posveča družini. Paparaci so jo v družbi moža in staršev, Arnieja in, ki sta se ločila leta 2011, ujeli v objektiv na družinskem kolesarjenju. Katherinina starša sta se ločila po škandalu, ko je prišlo na dan, da ima Arnold otroka z družinsko gospodinjo. Za nameček se je gospodinjin sin rodil le pet dni za najmlajšim Schwarzeneggerjevim otrokom z Mario.Zvezdnik, najbolj znan po vlogah v filmih Terminator, Predator, Popolni spomin in Komandos, je že januarja v intervjuju za Extra povedal da nestrpno pričakuje novice o morebitni hčerkini nosečnosti. »Ne želim pa ju priganjati, ker vem, da se bo slej ko prej zgodilo. Ona in Chris se morata sama odločiti, kdaj želita imeti otroka. Ampak tega se zelo veselim,« je dejal bodoči dedek.Katherine in Chris sta se začela sestajati poleti 2018, od samega začetka pa veliko časa preživljata s Chrisovim sinom, ki ga Katherine obožuje.»Namesto romantičnih prvih zmenkov je Chrisov sin od samega začetka velik del njunega ljubezenskega življenja. Katherine je sama velik otrok in uživa v preživljanju časa z Jackom. Obožuje dejstvo, da je Chris oče. Ko ga je opazovala s sinom, se je prepričala, da je pravi zanjo,« je reviji People zaupal neimenovani vir.