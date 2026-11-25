V začetku tega tedna v dopoldanskih urah so prebivalcem soseske Boyle Heights v Los Angelesa razdelili brezplačne purane z vsemi pripadajočimi prilogami. Dogodek tudi tokrat ni minil brez legendarnega, v Avstriji rojenega Arnolda Schwarzeneggerja, ki na prireditvi sodeluje že vseh 35 let. Boyle Heights je zgodovinska, delavska soseska vzhodno od reke Los Angeles in središča mesta sanj. Nekdanjemu guvernerju Kalifornije in junaku akcijskih filmov, nepozabni Terminator, so se v mladinskem centru Hollenbeck pridružili sin Patrick, tudi filmski igralec, hči Christina, producentka ter zagovornca duševnega zdravja, igralec Tom Arnold, zabavljač Jeff Dunham ter novoizvoljena mestna svetnica Nithya Raman. Schwarzenegger starejši je odprl ponedeljkovo, že 45. vsakoletno prireditev Čudež na 1. ...