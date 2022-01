Težko je biti drugi

Te dni se v Franciji resda mnogi ukvarjajo z novim romanom Michela Houellebecqa, in ga spet označujejo za neprekosljivega avtorja sodobnega časa, a novo romaneskno pisanje z naslovom Numéro deux (Številka dve) je na police knjigarn že dan prej postavil prav tako priljubljeni pisatelj David Foenkinos (v slovenščini je mogoče brati roman Delikatno, po katerem sta z bratom posnela film z Audrey Tautou v glavni vlogi).

David Foenkinos se v svojem mehkem in mestoma humornem slogu tokrat loteva boleče teme za zmeraj drugega: opisuje fiktivno zgodbo dečka, ki na avdiciji za filmsko vlogo Harryja Potterja na koncu ni bil izbran, čeprav je kazalo, da bo. Fiasko, ki ga je doživel, je zanj strašna izkušnja, travme, ki jo je poglobil še niz nesrečnih dogodkov (smrt očeta, nasilnost očima, pogosta odsotnost mame ...), se ne zmore rešiti vse do zrelih tridesetih let. Kako bi se je tudi lahko, ko pa mu nihče ni znal pomagati, niti psihoterapevtska stroka ne, Harry Potter pa je medtem postal globalna obsesija; vsi berejo knjige in gledajo filme o slovitem čarovniškem vajencu, ki ga igra Daniel Radcliffe.

Kakor je pisatelj Foenkinos pred leti povedal v intervjuju za Delo, je njegovo profesionalno pot in pisavo določila bolezen v najstniških letih. Po težki operaciji na srcu je začel strastno brati že v bolnišnični postelji, od branja do pisanja pa je neredko kratka pot, tudi pri njem je bilo tako ... V svojih knjigah pogosto govori o življenjskih prelomih in vnovičnem postavljanju na noge.

Roman Številka dve je prav tako poln obratov in pomembnih spoznanj o tem, kaj je v resnici pomembno. Ljubezen, tudi ljubezen do samega sebe.