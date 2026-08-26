Težko si je predstavljati svet brez Dolly Parton

Odkar je svet obšla novica, da se je v torek poslovila Dolly Parton, kraljica countryja in mnogih src, ljudje pred dvorano slavnih country glasbe v Nashvillu v Tennesseeju polagajo cvetje pred njeno zvezdo. Za izvrstno glasbenico in veliko dobrotnico žalujejo glasbeni kolegi in občudovalci po vsem svetu. Ameriške zastave bodo teden dni spuščene na pol droga, Empire State Building je v njeno čast obarvan v rožnato. »Svet brez Dolly se ne zdi mogoč, resničen ali pravilen. Toda zaradi neskončne velikodušnosti, s katero je preživela svoj čas na tem svetu, in neštetih življenj, ki jih je spremenila na bolje, bo njena zapuščina večna,« se ji je poklonila zvezdnica in rojakinja iz Tennesseeja Taylor Swift in dodala, da bo nanjo mislila »ob vsakem koraku na poti«. H kipu Dolly Parton pred mestno ...