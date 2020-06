The Dixie Chicks spremenile ime skupine

Niso same

Glasbenice iz country tria The Dixie Chicks so spremenile ime zasedbe – odslej se bodo imenovale The Chicks. Skupino so preimenovale iz solidarnosti do posameznikov, ki protestirajo proti rasizmu v ZDA, saj beseda dixie oziroma dixieland označuje ameriški jug in države, ki so se med državljansko vojno oklepale suženjstva.»Hočemo sodelovati v tem zgodovinskem trenutku,« so zapisale na svoji spletni strani, potem ko so pod novim imenom objavile glasbeni video z naslovom March March. Video vsebuje tako sodobne kot zgodovinske posnetke iz protestov za pravice žensk, istospolne skupnosti in shode v podporo gibanju Črna življenja štejejo.Članice zasedbeinso sicer znane po tem, da svoje mnenje izrazijo na glas. Leta 2003 je pevka Natalie Maines na koncertu v Londonu kritizirala vojno v Iraku in predsednika, zaradi česar so se zamerile številnim ljubiteljem country glasbene zvrsti, glasbenice pa so prejel smrtne grožnje. Skupina je doslej v ZDA prodala več kot 27,5 milijona albumov in prejela trinajst grammyjev.The Chicks sicer niso edina zasedba, ki se je preimenovala v kontekstu protestov proti rasizmu. Tudi ameriška country skupina Lady Antebellum, je ta mesec naznanila, da se bo preimenovala v Lady A. »Nepravičnost, neenakost in stereotipi, s katerimi so se spoprijemali in se še vedno spoprijemajo temnopolte ženske in moški, so ganili naša srca in nam odprli oči,« so člani skupine sporočili, potem ko so se odločili iz imena odstrani besedo antebellum, ki se nanaša na zgodovinsko obdobje na jugu ZDA pred državljansko vojno.