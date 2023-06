Italija se je poslovila od politika in medijskega mogotca Silvia Berlusconija. Čeprav se je njegovo zdravje v zadnjih letih zaradi operacije srca in okužbe s covid-19 občutno poslabšalo, je tudi v sklepnem obdobju svojega življenja užival pestro ljubezensko življenje. S tem, ko je njegova dolgoletna spremljevalka Francesca Pascale leta 2020 potrdila govorice, da se Berlusconi v svoji vili v Milanu sestaja z drugo, je namreč vzniknila vest, da se Vitez sestaja s takrat 30-letno Marto Fascina. Sprva zanikana informacija, utemljena z navedbami, da so bili obiski poslovni, se je, ko so par fotografirali pred luksuznim švicarskim resortom, izkazala za resnico.

Njuna prva uradna fotografija, na njej sta z roko v roki, sega v isto leto in se je pojavila na naslovnici revije Chi le nekaj dni po posnetkih Francesce Pascale s sedanjo ženo Paolo Turci. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa »skoraj tri leta pozneje tiha spremljevalka, ki danes žaluje za Vitezom in mu je stala ob strani ves čas boleče hospitalizacije v bolnišnici San Raffaele, ima in bo imela odločilno vlogo v stranki Forza Italia in onkraj nje«.

In kdo je Marta Fascina, s katero je Berlusocni lani na videz, ne pa zares, skočil v zakonski jarem na obredu, ocenjenem na 400.000 evrov? Rojena leta 1990 v Kalabriji je odraščala blizu Neaplja. Po diplomi iz literature in filozofije na rimski univerzi Sapienza se je zaposlila v oddelku za odnose z javnostmi nogometnega kluba Milan. Tedaj je imel klub v lasti prav Silvio Berlusconi.

Marta Fascina (desno) velja za diskretno osebo, a v družbi pomembnih ljudi. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Pozornost medijev je Marta Fascina pritegnila leta 2018, ko se je na listi njegove stranke Forza Italia na parlamentarnih volitvah prebila v senat. Z Berlusconijem sta bila neločljiva, je poročala Ansa. Je članica komisije za obrambo in ena prvih podpisnic civilne odgovornosti sodnikov. Velja za tiho, diskretno osebo, ki ne daje izjav in intervjujev, vedno pa je navzoča ob vodilnih možeh ter pomembnih dogodkih omenjene stranke.

Berlusconija je, tako Daily Mail, osvojila s pismi občudovanja, ki so ga tako očarala, da je naposled zapustil Francesco Pascale, s katero je bil v zvezi dvanajst let. Marta naj bi si celo dala vtetovirati njegovo ime. Njun »poročni obred« na posestvu Villa Gernetto v okolici Milana je bil sanjski – nosila je dolgo belo obleko Antonia Rive s francosko čipko in 3,5-metrsko vlečko –, poročila pa se nista zaradi prepirov okrog njegove zapuščine. Če bi se, bi ji namreč pripadla dediščina v vrednosti več kot pet milijard evrov, kar pa ni bilo povšeči njegovim petim odraslim otrokom. Zanimanja za mlajša dekleta Berlusconi sicer ni skrival, je pa bil vpleten tudi v spolne škandale s prostitutkami.