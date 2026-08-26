Tinkara Fortuna: Želim si, da moje hčerke ne bi bile nikoli od nikogar odvisne

Glasbenica, podjetnica in avtorica Tinkara Fortuna je mama treh hčerk v različnih življenjskih obdobjih – najstarejša je že študentka, mlajši dve se vračata v osnovnošolske klopi. Prav zato dobro ve, kako zelo se z odraščanjem otrok spreminja tudi vloga staršev. Prepričana je, da se morajo tudi odrasli znati učiti od svojih otrok, jim prisluhniti in sprejeti svet, ki se spreminja hitreje, kot se je v času njihovega lastnega odraščanja. Pri ocenah doma ne ustvarja pritiska; pomembneje se ji zdi, da hčerke znajo razmišljati s svojo glavo, so empatične, samostojne in dovolj samozavestne, da povedo svoje mnenje.

Pred leti je pustila redno službo in se podala na samostojno pot, danes pa pravi, da je še posebej hvaležna, ker lahko svoj urnik prilagaja družini in je hčerkam večino časa na voljo. Letos so se vsi skupaj prvič za štiri tedne z avtodomom odpravili vse do Grčije, doma pa se začne novo poglavje, ko se vrnejo šola, treningi in vsakodnevni družinski ritem. Kot mama treh deklet veliko razmišlja tudi o pritiskih, ki jih doživljajo mlade ženske. Hčerkam želi pokazati, da samozavesti ne prinesejo botoks in polnila, temveč občutek lastne vrednosti, ki ga morajo zgraditi same.

V pogovoru Tinkara Fortuna spregovori tudi o telefonih in družbenih omrežjih, finančni neodvisnosti, življenjskih lekcijah, ki so zanjo pomembnejše od odličnih ocen, ter o tem, zakaj si ne dovoli jamrati in se smiliti sama sebi. Razkrije tudi družinski slogan, ki se jih drži od prvega potovanja z avtodomom, in misel, ki jo svojim hčerkam ponavlja ob začetku novega šolskega leta. Celoten intervju s Tinkaro Fortuna preberite na Onaplus.si.