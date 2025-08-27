Tista, ki se počuti kot ženska

Ikona country glasbe, kanadska kantavtorica Shania Twain, si bo jutri, 28. avgusta, naložila šesti križ. V karieri je izdala več kot sto milijonov plošč, s čimer je ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalk vseh časov in najbolje prodajana izvajalka v zgodovini country glasbe. Prejela je več nazivov, vključno s kraljico country popa, razglašena je bila tudi za vodilno zvezdo country-popa v devetdesetih letih.

Odraščala je v Timminsu v Ontariu in se od mladih nog ukvarjala s petjem in pisanjem pesmi. V začetku devetdesetih let je podpisala pogodbo z založbo Mercury Nashville Records. Njen debitantski studijski album, naslovljen z njenim imenom, je bil ob izidu leta 1993 komercialni neuspeh. Po sodelovanju s producentom in bodočim možem Robertom Johnom Muttom Langom je dve leti zatem zaslovela z drugim studijskim albumom The Woman in Me. Prodali so ga v več kot 20 milijonih izvodov po svetu, iz njega je izšlo osem singlov, vključno s Any Man of Mine, in dobila nagrado grammy. Tretji studijski album Come On Over iz leta 1997 so prodali v več kot 40 milijonih izvodov, s čimer je postal najbolje prodajani studijski album solo izvajalke, najbolje prodajani country album, najbolje prodajani album Kanadčanke in eden od najbolje prodajanih albumov vseh časov. Na albumu je bilo dvanajst singlov, vključno z You're Still the One, From This Moment On, That Don't Impress Me Much in Man! I Feel Like a Woman!, pevki je prinesel štiri grammyje. Četrti studijski album Up! je bil izdan leta 2002.

Potem ko je leta 2004 izdala svoje največje uspešnice, se je umaknila z odrov, leta pozneje pa razkrila, da sta diagnozi lymske borelioze in disfonije močno oslabili njen glas. Leta 2011 je izdala prvi singel po šestih letih Today Is Your Day in objavila avtobiografijo From This Moment On (Od tega trenutka naprej). Naslednje leto se je vrnila z ekskluzivnimi nastopi v lasvegaškem Caesars Palaceu, kar je počela do leta 2014, leta 2015 pa se je odpravila na turnejo North American Rock This Country Tour, ki je bila oglaševana kot njena poslovilna. Leta 2017 je po 15 letih izdala studijski album Now in se podala na turnejo. Leta 2019 se je vrnila v Las Vegas in začela nastopati v Zapposu. Njen šesti studijski album Queen of Me je izšel leta 2023 in tistega leta se je podala na istoimensko turnejo.

S producentom Langom se je poročila leta 1993, leta 2001 sta dobila sina Ejo. Leta 2010 sta se ločila, potem ko je imel Lange afero z njeno najboljšo prijateljico Marie-Anne Thiébaud. Shania Twain se je nato zaročila z direktorjem švicarskega podjetja Nestlé Frédéricom Thiébaudom, nekdanjim možem Marie-Anne. Poročila sta se v Portoriku.

Shania Twain je vegetarijanka in privrženka Sant Mata, vzhodnjaške duhovne filozofije. Leta 2010 je ustanovila Shania Kids Can, dobrodelno organizacijo, namenjeno reševanju potreb zanemarjenih otrok, ki jih programi socialne pomoči pogosto spregledajo. Ko nastopa v Severni Ameriki, včasih nosi dres NHL-ekipe Toronto Maple Leafs.