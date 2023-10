Tleče upanje za družine vseh drugih ugrabljenih

Sedemnajstletna Natalie Raanan in njena mana, 59-letna Judith Raanan, ki ju je v petek pozno večer kot prvi izmed 212 talcev izpustil Hamas, sta v varnem družinskem zavetju in v pričakovanju praznovanja 18. rojstnega dne dekleta, ki je pred nedavnim končalo šolanje. Predvsem pa sta postali upanje za srečen konec za družine preostalih ugrabljenih, ki jih Hamas zadržuje nekje na območju Gaze.

Judith Tai Raanan in Natalie Shoshana Raanan, kakor se glasita njuni polni imeni, sta bili 7. oktobra, ko je Hamas v siloviti akciji ubil okoli 1400 ljudi in zajel več kot dvesto talcev, pri sorodnikih v kibucu Nahal Oz na jugu Izraela. Judith Raanan se je namreč rodila v Izraelu, pogosto je uporabljala tudi svoje hebrejsko ime Yehudit. Kot je poročal BBC, se je razširjena družina zbrala, da bi praznovala Nataliejino diplomo in 85. rojstni dan njene babice Tamar Raanan. Medtem ko so Hamasovi borci dekle in njeno mater zajeli, sta babica in njen partner napad preživela, skrita v svoji sobi, še osem družinskih članov pogrešajo in so najverjetneje med ugrabljenimi v Gazi, trije so bili ubiti.

Izpustitev se je zgodila zaradi posredovanja Katarja. FOTO: Reuters

Med ugrabljenimi sorodniki so, kot je raziskoval BBC, tudi 67-letna dr. Shoshan Haran, ustanoviteljica neprofitne organizacije Fair Planet, njena 38-letna hčerka, hčerkin partner ter njuna otroka, stara osem in tri leta. Avshalom Haran, ekonomist z dvojnim, izraelskim in nemškim državljanstvom in mož Shoshan Haran, je domnevno mrtev.

Američanki iz Evanstona, predmestja Chicaga, je družina pričakala v vojaškem oporišču v središču Izraela, oče Uri Raanan je že prej lahko po telefonu slišal glas hčerke in z velikim olajšanjem svetu sporočil, da se počuti »dobro, zelo dobro«. Spoznanje, da bo Natalie svoj 18. rojstni dan v prihodnjih dneh vendarle lahko praznovala doma, z družino in prijatelji, je bila »čudovita, najboljša novica«, kakor je dejal.

Zamegljene posnetke in prve fotografije predaje matere in hčerke je lahko konec minulega tedna spremljal ves svet, Hamas je ob tem objavil izjavo, da ju je izpustil »iz humanitarnih razlogov in da bi dokazali ameriškemu ljudstvu in svetu, da so trditve Bidna in njegove fašistične administracije lažne in neutemeljene«. Ključno vlogo pri odločitvi je, kot je potrdil Hamas, odigral Katar, akcija je potekala tudi s sodelovanjem Mednarodnega odbora Rdečega križa.

Judith Tai Raanan s hčerko Natalie Shoshana Raanan v bolj brezskrbnih časih. FOTO: Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je po telefonskem pogovoru z izpuščenima sodržavljankama dejal, da je presrečen in da si bodo ZDA do zadnjega talca prizadevale za njihovo osvoboditev. Med 212 talci, kot je zadnji podatek izraelskih oblasti, je domnevno še okoli deset ameriških državljanov, o pogrešanih in ugrabljenih poročajo se iz številnih; Združenega kraljestva, Nemčije, Francije, Nizozemske, Portugalske, Tajske, Filipinov, Argentine … Po podatkih Reutersa je približno trideset ugrabljenih otrok in najstnikov, 20 pa starejših od 60 let.