To me vsakič znova spomni, kako zaplankani smo Slovenci

Veliko je razlogov, zaradi katerih sem hvaležna, da sem rojena in živim v Sloveniji. A skoraj vsakodnevno me kak pripetljaj spomni, da smo Slovenci hkrati en tak zaplankan narod. Narod, ki ima velik problem z drugačnostjo. Če čutiš, razmišljaš, ali se obnašaš malo drugače kot množica, boš zasmehovan, zmerjan in/ali izločen. Tako deluje kolektivna moč povprečnih slovencljev.

Moje osebne izkušnje z izobčenostjo so bile skoraj vedno posledica tega, kar sem dala nase. Kako si oblečen zna biti v deželi pod Alpami namreč velik kamen spotike.

Začelo se je v osnovni šoli, odraščajoči sovrstniki so kajpak najbolj neusmiljeni odločevalci tega, katere hlače so »kul« in katera majica ti bo prinesla status zgube. Tako je bilo konec 90. in na prelomu tisočletja, a prepričana sem, da ni danes zelo drugače. Spremenili so se samo vložki.

Če so takrat med mojimi sošolkami nekaj veljale samo zasoljene kavbojke Miss Sixty (ki so bile v pasu absurdno nizko krojene, trend, ki se je žal lani vrnil na modne piste), in Puma superge (za katere je bilo treba odšteti prav tako veliko tolarjev, da je večina nosila ponaredke iz Bosne), so zdaj »kul« mulci oblečeni v druge zveneče znamke. In če imajo ta oblačila še vedno logotipe, da je drugim takoj jasno, kje kupuješ, toliko bolje. Uniformiranost po pravilih, ki jih pišejo veliko modne korporacije, torej.

