Obisk kralja Karla III. V Parizu seveda ne more potekati brez glamuroznih sprejemov in banketov. Osrednji je potekal v sredo v dvorani ogledal v gradu Versailles, kjer se je izbrala izjemno pisana druščina pomembnežev iz zelo različnih družbenih okolij, ob eminentnih politikih so bili tukaj tudi predstavniki kulture, zabave in športa. Kar se tiče nekaterih Britancev, ti niso potovali prav daleč, frontman Roling Stonesov Mick Jagger je prišel iz svojega dvorca Château de Fourchette, v Franciji ima svojo rezidenco tudi igralec Hugh Grant, ki je že večkrat poudaril, da se na tej strani Rokavskega prelova počuti najbolje, enako velja tudi za Charlotte Gainsbourg.

Zbrane, med katerimi so bili tudi najbogatejši Francoz in menda tudi zemljan Bernard Arnault, pa nogometni zvezdniki Arsène Wenger, Patrick Vieira in Didier Drogba, so razvajali enako zvezdniški kuharski mojstri in mojstrice Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic in Pierre Hermé. Ti so seveda pripravili ekskluziven menu, na katerem so bili med drugim modri jastogi, manjkala pa je ikonična francoska specialiteta fois gras, torej znamenita pastetka iz jeter gosi ali race, saj se njena priprava ne sklada s principi Karla III. o varstvu živali. No, gostje zagotovo niso ostali lačni, četudi morda vsem ni bila pri srcu izbira, ta naj bi temeljila predvsem na raznovrstnih gobah. Seveda spet po željah britanskega monarha, ki je poudaril, da bi bilo to tudi v skladu z okusom pokojne kraljice Elizabete II., ki je bila menda najbolj navdušena prav nad jedmi z gobami.