Tom Cruise čisto blizu nas

Tom Cruise (60) je letos kljub dejstvu, da je bil film Top Gun: Maverick nominiran za šest zlatih kipcev, tudi za najboljši film, izpustil podelitev oskarjev. Tako se je po poročanju ameriških tabloidov odločil zato, da bi se izognil »neprijetnemu srečanju z nekdanjo ženo Nicole Kidman,« s katero očitno 20 let po burnem razhodu še nista razčistila stvari.

Ko se je v torek vkrcal v helikopter v Bariju, ga je opazil očividec, ki ni znal povedati, kam je Cruise namenjen, zdaj pa domnevajo, da se je odpravljal na snemanje osmega dela franšize Misija nemogoče. V Apuliji naj bi med drugim posnel prizor, v katerem pristaja na letalonosilki.

V Bari je Cruise prispel v začetku tedna, pred njegovim hotelom pa so opazili več velikih črnih kombijev z britanskimi registrskimi tablicami. Zvezdnik je tudi producent osmega dela Misije: nemogoče, ki bo po vsej verjetnosti tudi zadnje nadaljevanje s tajnim agentom Ethanom Huntom.

Pri regionalnem filmskem odboru Apulije so povedali, da s snemanjem niso povezani, izrazili pa so zadovoljstvo, da so se ameriški producenti še enkrat odločili za Apulijo, kar po njihovem mnenju »potrjuje, da je v tej regiji vse, kar potrebuješ, da posnameš dober film«.

Scenarij za osmi del Mislije: nemogoče z naslovom Mission: Impossible - Dead Reckoning, drugi del (prvi del v kinematografe prihaja letos poleti) temelji na televizijski seriji Mislija: nemogoče (Mission: Impossible) Brucea Gellerja. Scenarij je napisal Christopher McQuarrie, ki je film tudi režiral, skupaj s Cruisom pa je tudi v vlogi producenta.

Hollywoodski zvezdnik pa na jugu Italije očitno ni prespal. Še isti večer, v torek, se je udeležil rojstnodnevne zabave slovitega britanskega igralca sira Michaela Caina, ki je na ta dan dopolnil 90 let. Dokaze je na svojem družbenem omrežju objavil priljubljeni britanski komik in pisatelj, ki ga obožujejo tudi slovenski otroci, David Walliams. Na svojem instagramu je namreč objavil fotografijo s slavljencem in Tomom Cruisom.