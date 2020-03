Tom Hanks in Rita Wilson zapustila avstralsko bolnišnico

FOTO: AFP

Po spletu so že dolgo pred pojavom novega koronavirusa krožile šale, zakaj se je dobro izogibati potovanjem s filmskim zvezdnikom. Liki, ki jih je upodobil, so bodisi obtičali ujeti na letališču (Terminal), bodisi so njihovo ladjo ugrabili pirati (Kapitan Phillips), bodisi je njihovo letalo strmoglavilo in so morali preživeti na samotnem otoku (Brodolom) … Tokrat se je 63-letnemu igralcu in njegovi ženinesreča pripetila v resničnosti, saj sta se v Avstraliji, kamor je Hanks odšel zaradi priprav na snemanje filma o, okužila s koronavirusom.Za testiranje sta se odločila, potem ko sta oba čutila najznačilnejše simptome. Ko sta izvedela, da je test pozitiven, sta o tem obvestila javnost in sporočila, da bosta »upoštevala vse avstralske zdravstvene omejitve, povezane z virusom«.Toda zakonca, ki ju, sodeč po objavah na družabnih omrežjih, izolacija ni prikrajšala za smisel za humor, uspešno okrevata. V ponedeljek sta zapustila bolnišnico v Gold Coastu in do nadaljnjega ostajata v samoizolaciji. »Počutita se veliko bolje, kar je za nas precejšnje olajšanje. Vsem, ki še vedno trpijo zaradi okužbe s koronavirusom, želim hitro okrevanje,« je na instagramu sporočil njun sin Chet.Epidemiologi medtem še vedno iščejo ljudi, s katerimi sta bila zakonca v stiku. Wilsonova je imela v tem času tudi dva koncerta. Vse prebivalce Sydneyja, Brisbana in Gold Coasta, ki so se družili z njima, so pozvali, naj se javijo in s tem preprečijo morebitno nadaljnje širjenje koronavirusa.