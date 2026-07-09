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    Svet so ljudje

    Tom Hanks praznuje 70 let

    Velik del Hanksovega uspeha temelji na redki igralski sposobnosti: občinstvo mu verjame.
    Hanks že desetletja zavrača predstavo, da igralec lahko nadzoruje svojo javno podobo. Po njegovem je mogoče nadzorovati le eno stvar – poštenost. FOTO: Jack Taylor/Reuters
    Galerija
    Hanks že desetletja zavrača predstavo, da igralec lahko nadzoruje svojo javno podobo. Po njegovem je mogoče nadzorovati le eno stvar – poštenost. FOTO: Jack Taylor/Reuters
    R. I.
    9. 7. 2026 | 10:15
    9. 7. 2026 | 11:33
    11:21
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    Ob sedemdesetem rojstnem dnevu Toma Hanksa se zdi igralca skoraj nemogoče ločiti od njegove javne podobe. Že desetletja pooseblja nekaj, kar je v Hollywoodu skoraj izginilo – zaupanje. Ni zgolj eden najuspešnejših filmskih igralcev svoje generacije, dvakratni oskarjevec in obraz nekaterih največjih uspešnic zadnjih štiridesetih let.

    Postal je moralna referenca popularne kulture, igralec, pri katerem občinstvo skoraj instinktivno pričakuje človečnost, dostojanstvo in poštenost. V času, ko zvezdnike pogosto opredeljujejo škandali, ekscesi ali skrbno zgrajene javne podobe, je Tomu Hanksu uspelo doseči nekaj precej redkejšega – da njegova podoba deluje prepričljivo prav zato, ker nikoli ni bila videti načrtovana.

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    Druga svetovna vojna s Tomom Hanksom

    Toda ta zgodba se ni začela na hollywoodskih rdečih preprogah. Začela se je na avtobusu Greyhound. Kot je povedal v intervjuju za revijo The Atlantic, bi se v iskanju trenutka, ki najbolje pojasnjuje človeka, kakršen je postal, verjetno vrnil v otroštvo. Po ločitvi staršev, ko je imel pet let, ni odraščal z materjo Janet. Večkrat na leto se je zato sam odpravil na štiriurno vožnjo z avtobusom Greyhound z območja Oaklanda v mestece Red Bluff na severu Kalifornije, kjer jo je obiskoval med počitnicami.

    Hanksovo otroštvo ni bilo idilično. Zaradi ločitve staršev se je družina razpršila. FOTO: Profimedia
    Hanksovo otroštvo ni bilo idilično. Zaradi ločitve staršev se je družina razpršila. FOTO: Profimedia

    Na avtobusu je vselej sedel ob oknu in strmel skozenj. Včasih se je kratkočasil s stripi ali knjigo, a večino časa je predvsem opazoval zunanji svet. Telefonski drogovi, ki so se izgubljali na obzorju, osamljene kmetije, hiše, mimoidoči avtomobili, vlaki, letala na nebu. Ob vsakem prizoru si je postavljal ista vprašanja: kdo živi v tej hiši? Kam potujejo ljudje v tistem avtomobilu? Kaj razmišlja pilot letala? Kaj se skriva za skednjem?

    V glavi si je izmišljal scenarije, v katerih se je resničnost razgleda spletla z domišljijskim svetom v njegovi glavi. Bil je pilot, raziskovalec, junak, človek, ki rešuje druge ali se bori proti krivici. Še preden je sploh pomislil, da bi postal igralec, je počel natanko to, kar bo pozneje postalo bistvo njegove umetnosti: predstavljal si je življenja drugih ljudi. Empatija tako zanj ni bila igralska tehnika, temveč navada, ki je segala v otroštvo. 

    Hanksovo otroštvo ni bilo idilično. Zaradi ločitve staršev se je družina razpršila. Pogosto se je selil, odraščal v vrsti najetih hiš in stanovanj ter nikjer ni razvil občutka pripadnosti. Sam je pozneje večkrat priznal, da je bil dolga leta globoko osamljen.

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    Med ogledovanjem filmske kulise Brodoloma doživeli pravi brodolom

    Prav občutek brezdomnosti je postal ena ključnih sil njegove osebnosti. Naučil se je opazovati ljudi, ne da bi jim pripadal. Postal je nekdo, ki je razumel različne svetove, ker ni bil popolnoma doma v nobenem izmed njih. Kasneje je v intervjuju za revijo Interview dejal, da je bilo gledališče prvi prostor, kjer je prvič občutil, da nečemu zares pripada.

    Paradoksalno Hanks kot otrok nikoli ni sanjal o igralski karieri. Na veliki javni srednji šoli v Oaklandu je treniral atletiko, poskušal igrati nogomet in predvsem iskal razloge, da bi bil čim manj doma. Nekega dne je sedel v dvorani in gledal prijatelja, ki je igral Drakulo v šolski predstavi. Takrat se je vprašal: »Zakaj pa nisem jaz tam zgoraj?«

    Ko je v osemdesetih letih začel nastopati v filmih, ni ustrezal tradicionalni predstavi hollywoodskega zvezdnika. FOTO: arhiv
    Ko je v osemdesetih letih začel nastopati v filmih, ni ustrezal tradicionalni predstavi hollywoodskega zvezdnika. FOTO: arhiv

    To vprašanje mu je spremenilo življenje. Pridružil se je dramski skupini in prvič našel skupnost, kjer ni bilo pomembno, kdo si, ampak kaj lahko ustvariš skupaj z drugimi. Pozneje je študiral gledališče, delal kot rekviziter, odrski mojster, tesar in igralec hkrati. Nikoli ni razmišljal o slavi. Privlačilo ga je ustvarjanje. Sam pravi, da je njegovo življenje sestavljeno iz verige absurdnih naključij in ljudi, ki so mu ponudili priložnost v pravem trenutku.

    Ko je v osemdesetih letih začel nastopati v filmih, ni ustrezal tradicionalni predstavi hollywoodskega zvezdnika. Ni imel aristokratske elegance Caryja Granta, junaške karizme Garyja Cooperja ali monumentalne prezence Charltona Hestona. Bil je visok, nekoliko neroden, pogosto zabaven in predvsem videti kot slehernik, ki ga srečaš na ulici. Morda se je to sprva kazalo kot njegova največja pomanjkljivost, a je kasneje postalo njegova največja prednost. 

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    Vojaška akademija odpovedala slovesnost v čast Tomu Hanksu

    Po uspehu komične serije Bosom Buddies ga je Ron Howard povabil v romantično komedijo Splash. S filmom Big (1988) je postal velika zvezda in prejel svojo prvo nominacijo za oskarja. Že tedaj so ga kritiki opisovali kot »everymana« – navadnega človeka, v katerem se lahko prepozna vsak gledalec. Ta oznaka ga spremlja že skoraj štirideset let.

    Igralec, ki mu verjamemo

    Velik del Hanksovega uspeha temelji na redki igralski sposobnosti: občinstvo mu verjame. Ko igra kapitana Johna Millerja v Reševanju vojaka Ryana, mu verjamemo, da bo svoje vojake pripeljal domov. Ko igra kapitana Sullyja Sullenbergerja, verjamemo, da lahko varno pristane z letalom na reki Hudson. Ko igra kapitana Phillipsa, verjamemo, da bo ostal pokončen tudi pod največjim pritiskom.

    Ni naključje, da je opazil, kako pogosto igra like z nazivom »Captain«. Kapitan je človek, ki prevzame odgovornost, ko drugi izgubijo orientacijo. To je postala tudi njegova filmska identiteta.

    Ko igra kapitana Johna Millerja v Reševanju vojaka Ryana, mu verjamemo, da bo svoje vojake pripeljal domov. FOTO: arhiv
    Ko igra kapitana Johna Millerja v Reševanju vojaka Ryana, mu verjamemo, da bo svoje vojake pripeljal domov. FOTO: arhiv

    Včasih so kritiki menili, da ga njegova podoba dobrega človeka omejuje. Da ne more več presenetiti. Toda prav v tem se skriva posebnost Hanksove igre. Njegovi junaki niso popolni. Forrest Gump je intelektualno omejen, Chuck Noland v Brodolomu skoraj izgubi razum, Andrew Beckett v Philadelphii umira za aidsom, kapitan Miller je boječ, Sam BaldwinRomanci v Seattlu žaluje za ženo.

    Njihova moč ni v junaštvu ali vztrajnosti. Hanks nikoli ne igra nepremagljivih ljudi. Igra običajne ljudi, ki kljub strahu naredijo pravilno stvar. Hanks namreč pogosto pravi, da ga zanimajo predvsem zgodbe, ki odsevajo resnico človeškega življenja, in pri tem citira Shakespeara: »Držati ogledalo naravi.« In prav to počne že skoraj pol stoletja. Igra ljudi, v katerih lahko gledalci prepoznajo same sebe. 

    Ko danes pogledamo njegovo filmografijo, postane jasno, da skoraj vse njegove najboljše vloge povezuje ista tema – samota. V intervjuju iz leta 1994 je odkrito priznal, da je bil velik del mladosti osamljen. »Kino ima moč, da človeka za dve uri ne pušča samega.« To ni naključna misel.

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    Knjiga iz pandemijske osamitve

    Philadelphia, Forrest Gump, Brodolom, Reševanje vojaka Ryana, Terminal, Kapitan Phillips, St. James Place (Bridge of Spies) – vsi ti filmi govorijo o posamezniku, ki je iztrgan iz skupnosti in skuša ponovno najti stik z ljudmi. Njegovi liki vedno iščejo pripadnost. Prav tako, kot jo je nekoč iskal sam. 

    Rita Wilson, več kot le soproga

    Če obstaja kdo, ki ga Hanks omenja s skoraj enako hvaležnostjo kot svoje filme, je to žena Rita Wilson. Poročena sta od leta 1988. Ko so ga vprašali, zakaj tako pogosto govori o osamljenosti, je odgovoril preprosto: »Ker sem bil zelo dolgo osamljen. Potem pa sem spoznal Rito. Od takrat nisem več.«

    Če obstaja kdo, ki ga Hanks omenja s skoraj enako hvaležnostjo kot svoje filme, je to žena Rita Wilson. FOTO: Reuters
    Če obstaja kdo, ki ga Hanks omenja s skoraj enako hvaležnostjo kot svoje filme, je to žena Rita Wilson. FOTO: Reuters

    Njun zakon razume kot izpolnjujoče partnerstvo. Šele z družino pa je, kot pravi, našel tudi notranje ravnotežje in krog prijateljev, ki ga spremlja še danes.

    Slava brez maske

    Hanks že desetletja zavrača predstavo, da lahko igralec nadzoruje svojo javno podobo. Po njegovem je mogoče nadzorovati le eno stvar – poštenost. Kar ne pomeni popolne razgaljenosti zasebnosti, teži pa k dosledni iskrenosti. 

    Zato nikoli ni gradil mita o popolnem življenju. Govoril je o težkem otroštvu, o neuspehih, o naključjih, ki so odločala o njegovi karieri, in o tem, da se še vedno ne razume popolnoma. »Še danes sem skrivnost samemu sebi.« To je izjava človeka, ki ga javnost pogosto dojema kot najbolj predvidljivega igralca Hollywooda.

    Dva zaporedna oskarja za Philadelphio in Forresta Gumpa sta poskrbela, da je Hanks presegel status filmske zvezde in postal simbol. Steven Spielberg je nekoč dejal, da Hanks ljudem vrača vero, da imajo tudi običajni ljudje glas.

    Med pandemijo covida-19 sta bila z Rito Wilson med prvimi svetovno znanimi osebnostmi, ki so javno razkrile okužbo. Novica je odmevala skoraj simbolno – kot da bi zbolel nekdo, ki predstavlja kolektivni občutek varnosti.

    Tom Hanks je v filmu Philadelphia postal Andrew Beckett, ki umira za aidsom. FOTO: Rights Managed
    Tom Hanks je v filmu Philadelphia postal Andrew Beckett, ki umira za aidsom. FOTO: Rights Managed

    Ameriški mediji so ga večkrat označili za »najbolj zaupanja vrednega človeka v Ameriki«. New York Times ga je opisal kot »avatarja ameriške dobrote«. Primerjajo ga z Jamesom Stewartom, Davidom Attenboroughom ali Dolly Parton – osebnostmi, katerih javna podoba presega njihov poklic.

    Tom Hanks je eden redkih igralcev, pri katerih veličina ni zgrajena na ekscentričnosti, skrivnostnosti ali nedostopnosti. Njegova kariera dokazuje, da je mogoče postati legenda prav z nasprotnim pristopom – z odprtostjo, humorjem, empatijo in sposobnostjo razumeti navadnega človeka.

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    TV namigi: veliko besa in en čudež

    Morda se odgovor na vprašanje, kako je Tom Hanks postal Tom Hanks, res skriva v tistih otroških vožnjah z avtobusom Greyhound. Deček ob oknu ni opazoval le pokrajine. Učil se je gledati ljudi. Predstavljal si je njihove zgodbe, njihove skrbi, njihove upe. Ko je desetletja pozneje stopil pred filmsko kamero, ni igral junakov od zunaj navznoter, temveč od znotraj navzven.

    Zato njegovi liki niso videti kot filmski junaki. Videti so kot ljudje, ki bi jih lahko srečali v vsakdanjem življenju in kakršni bi si želeli biti tudi sami. In prav v tem je morda njegova največja igralska in človeška dediščina.

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