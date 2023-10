Tom Hanks zanika povezavo z oglasom z njegovo podobo

»Pozor! Obstaja video, ki promovira zobozdravstvene storitve z različico mene, narejeno s pomočjo umetne inteligence. S tem nimam nič,« je svojih 9,5 milijona sledilcev na instagramu opozoril Tom Hanks. Za zdaj ni znano, kdo je oglas naredil in čigave storitve je predstavljal.

Oskarjevec, ki se je v srca gledalcev zapisal z vlogami v številnih uspešnicah od Romance v Seattlu in Forresta Gumpa do Brodoloma in Ujemi me, če me moreš, je že aprila v podkastu Adama Buxtona izrazil tako naklonjenost UI kot skrb v zvezi z njo. Izjavil je, da smrt morda le ni končna postaja, ker tehnologija na neki način omogoča posameznikovo večno mladost, ter da se bo filmska in televizijska industrija v prihodnje zagotovo razvijala v tej smeri.

»Takoj bi lahko, če bi želel, ustvaril serijo sedmih filmov, v katerih bi nastopil in bi bil za vedno videti star 32 let. Zdaj se lahko kdor koli poustvari v katerem koli starostnem obdobju s pomočjo UI ali tehnologije deepfake. Jutri me lahko zbije avtobus, a moji nastopi se lahko kljub temu nadaljujejo ... Prav zato se bo pojavila potreba po zaščiti videza, tako da bi obraz in glas postala posameznikova intelektualna lastnina,« je poudaril 67-letni zvezdnik. Po poročanju Guardiana je Hanks od nekdaj navdušeno sodeloval v pionirskih filmskih projektih, v katerih so ga poustvarili, pomladili ali postarali s pomočjo računalnika.

Stavka igralcev se nadaljuje

Primere tega med drugim najdemo v animiranem božičnem filmu Polarni vlak (2004), v komični drami Mož z imenom Otto (2022), predvidoma prihodnje leto pa bo premiera drame Here režiserja Roberta Zemeckisa. V tej bo igralec s pomočjo napredne tehnologije znova igral kot mlajša različica sebe, ki bo posebej realistična in je ne bo treba dodelovati v postprodukciji.

Pred kratkim zaključena večmesečna stavka hollywoodskih scenaristov, ki so se borili za ohranitev dostojnega plačila za avtorske stvaritve, je prinesla vsaj osnovni dogovor o omejitvah uporabe UI, medtem ko se stavkanje igralcev nadaljuje. Hčerka leta 2014 umrlega zvezdnika Robina Williamsa po pisanju spletnega portala Today prav tako niti približno ni navdušena nad dejstvom, da lahko vsakdo oživlja očetov glas in ga uporablja tudi v zelo neprimernih kontekstih: »V najhujših primerih nastanejo grozljive frankensteinske pošasti.«