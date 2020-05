Toni Servillo prejel srebrni filmski trak za življensko delo

Od premiera do mafijskega šefa

Igralec in gledališki režiser, ki je znan po vlogi novinarja s strastjo za ženske in zabave vfilmski mojstrovini Neskončna lepota, je prejel prestižno nagrado srebrni filmski trak za življenjsko delo (Nastro d'Argento), ki ga v Italiji vsako leto podeljuje odbor filmskih novinarjev (Direttivo dei Giornalisti Cinematografici).»Navdušuje nas njegov perfekcionizem, ki izvira še iz časov gledaliških odrov. Filmski liki, ki jim je vdihnil življenje, kot so Tony Pisapia iz filma L'uomo in più (Človek več), Giulio Andreotti iz celovečerca Mogočnež in Jep Gambardella iz Neskončne lepote, so postali ikone, o katerih še zdaj pišejo novinarji in filmski kritiki,« je povedala članica odbora in novinarkaToni Servillo se je rodil leta 1959 v mestu Afragola v italijanski deželi Kampanija. Mednarodno slavo je doživel leta 2008 z vlogo nekdanjega italijanskega premiera, ki se je znašel na zatožni klopi zaradi domnevnih povezav z mafijo, in z vlogo mafijskega šefa v kriminalki Gomora. Leta 2018 je upodobil ekscentričnegav komični drami Oni. Servillo je dvojni dobitnik evropske filmske nagrade za najboljšega igralca in štirikratni dobitnik nagrade Donatellov David, ki velja za italijansko različico oskarja.Nagrada srebrni filmski trak je najstarejše italijansko filmsko priznanje, ki ga že od leta 1946 podeljuje Nacionalna zveza italijanskih filmskih novinarjev (SNGCI). Podelitev poteka v antičnem grškem amfiteatru v Taormini na Siciliji.