Tony Blair se v regijo vrača kot mediator

Nekdanji britanski premier Tony Blair se po neuspehu kot odposlanec bližnjevzhodnega kvarteta (ZDA, OZN, EU, Rusija), ki je bil ustanovljen ob prelomu tisočletja, vrača kot mediator v regijo. Italijanski dnevnik Corriere della Sera piše, da bi dolgoletni predsednik otoške vlade želel omogočiti pogajanja med izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem in zmernimi arabskimi voditelji ter da se je za zdaj odločil, da bo ostal neopazen. Številni izraelski mediji v zvezi s tem navajajo, da Blair prevzema vlogo posrednika za povojno Gazo – to vključuje tudi preučitev možnosti, da bi palestinske begunce sprejel Zahod, o čemer je med drugim poročal Jerusalem Post.

Blair je zanikal poročila, da bo vodil načrt za lažjo evakuacijo prebivalcev Gaze z možnimi državami gostiteljicami. Novinarji so citirali njegovega tiskovnega predstavnika: »Poročila, da gospod Blair sodeluje pri prostovoljni evakuaciji prebivalcev Gaze, preprosto ne držijo. Takšne razprave ni bilo niti o njej ne bi razmišljal.«

Sestanek, povezan z načrti o Gazi in razseljenih Palestincih

Blair se je pred desetimi dnevi sestal s številnimi predstavniki izraelske države, vključno s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem in obrambnim ministrom Bennyjem Gantzem. O njegovem obisku ni bilo nobenih uradnih sporočil. Toda vladni viri v Jeruzalemu, tako piše Corriere, omenjajo, da je bil sestanek povezan z načrti o Gazi in razseljenih Palestincih po koncu vojne. V izraelskih zračnih napadih je bilo poškodovanih oziroma uničenih 70 odstotkov domov v Gazi in razseljenih več kot dva milijona prebivalcev enklave.

Sedemdesetletni Blair že približno petnajst let ni več aktivni politik, vendar ima svetovalno podjetje in sodeluje z desetinami vlad po vsem svetu ter zasluži 160 milijonov evrov na leto.