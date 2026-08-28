Tony Hadley: Nikoli nisem želel biti zvezdnik

Tony Hadley je s skupino Spandau Ballet zaznamoval osemdeseta leta in posodil glas uspešnicam, ki jih poslušalci poznajo še danes. Po razpadu skupine je zgradil uspešno samostojno kariero, pri čemer, kot pravi, nikoli ni sanjal o zvezdništvu. Želel je predvsem ustvarjati glasbo in od nje živeti – kar mu uspeva že 45 let.

V pogovoru se je spomnil srečanja s Frankom Sinatro, razložil, zakaj lahko skladbo My Way zares prepričljivo zapoje šele človek z dovolj življenjskimi izkušnjami, ter spregovoril o glasbi osemdesetih in današnjih pevcih. Dotaknil se je tudi legendarnih Band Aida in Live Aida, težav mladih glasbenikov ter življenja po Spandau Ballet.

Hadley pa ni govoril le o glasbi. Oče petih otrok in sveži dedek je razkril, zakaj je pravzaprav vesel, da njegovi otroci niso izbrali glasbene kariere, kako doživlja odraščanje najmlajše hčerke in zakaj se kljub letom še niti približno ne vidi v pokoju. Celoten intervju s Tonyjem Hadleyjem preberite na Onaplus.si.