Torbici vietnamske nepremičninske magnatke za 470.000 evrov

Dejstva so znana: vietnamska nepremičninska magnatka Truong Mi Lan, nekdanja predsednica nepremičninske skupine Van Thinh Phat, je bila leta 2024 obsojena megalomanske finančne prevare, vezane na Saigon Commercial Bank (SCB), ki jo je po ugotovitvah tožilstva dolga leta nadzorovala prek mreže slamnatih podjetij in sodelavcev.

Preiskovalci so ugotovili, da je iz banke z nezakonitimi posojili, ponarejenimi posli in podkupovanjem nadzornih organov odteklo približno 38 milijard evrov. Truong Mi Lan je bila zaradi poneverbe desetih milijard evrov sprva sicer obsojena na smrt, a so ji po letošnji odpravi smrtne kazni za kazniva dejanja, vezana na gospodarske posle, dodelili dosmrtno ječo. Ob tem prestaja še eno dosmrtno zaporno kazen zaradi goljufije in pranja denarja.

Ker mora 69-letna Truong Mi Lan več deset tisoč oškodovancem ene največjih finančnih prevar v zgodovini zdaj povrniti približno 23 milijard evrov, so vietnamske oblasti sprožile postopek dražbe njenega premoženja, na kateri so se znašli njeni mercedes-maybach, BMW in lexus, pa tudi prestižni torbici znamke Hermès Birkin, ki sta dosegli vrtoglavo ceno: skupaj nekaj več kot 470.000 evrov (ena od njiju je prejela kar 119 ponudb).

Truong Mi Lan je med sodnim postopkom sicer prosila, naj ji torbici vrnejo, saj naj bi služili kot družinska zapuščina za njene otroke in vnuke. Dejala je, da je eno kupila v Italiji, drugo pa prejela kot darilo od nekega malezijskega poslovneža.

Sodišče njene prošnje ni uslišalo, so pa pred tem oblasti že večkrat poskušale prodati njeno razkošno jahto in druga plovila, a neuspešno. Po poročanju vietnamskih medijev je prodaja zaseženega premoženja pogosto dolgotrajna, saj nekateri predmeti tudi po ducat dražbah ne najdejo kupca.