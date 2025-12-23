Tragična ironija praznikov: znane osebnosti, ki so umrle na božični dan

Le nekaj dni pred božičem je svet zapustil britanski kantavtor Chris Rea, znan po kultni pesmi Driving Home for Christmas, ki se v tem prazničnem času pogosto predvaja po radijih. Novica o njegovi smrti pri 75 letih je prišla v ponedeljek, potem ko je bil hospitaliziran zaradi bolezni.

Njegova družina je potrdila, da je umrl mirno, obkrožen z najbližjimi. Rea, ki je slovel po edinstvenem hrapavem glasu in mojstrskem igranju na slide kitaro, se je desetletja boril s težkimi zdravstvenimi težavami, vključno z rakom trebušne slinavke in možgansko kapjo. Za seboj je pustil 25 solo albumov in hite, kot so The Road to Hell in Fool (If You Think It’s Over), a za milijone poslušalcev bo večno ostal zapisan s pesmijo, ki je postala sinonim za vračanje domov.

Shane MacGowan, irski punk pesnik in soavtor pesmi, rojen prav na božič, je umrl 30. novembra 2023 po dolgi borbi z boleznimi in odvisnostmi. FOTO: Reuters

Chris Rea pa ni edini glasbenik, ki je umrl v času božiča. Prav na božični dan leta 2016 je umrlčigar hit Last Christmas z zasedbo Wham! velja za eno najbolj predvajanih božičnih pesmi vseh časov. Alternativna božična himna Fairytale of New York zasedbe The Pogues prav tako skriva tragično zgodbo., irski punk pesnik in soavtor pesmi, rojen prav na božič, je umrl 30. novembra 2023 po dolgi borbi z boleznimi in odvisnostmi, medtem ko je njegova duet partnericaumrla 18. decembra 2000 v nesreči z gliserjem v Mehiki, ko je reševala svojega sina.

Na božič so umrli tudi drugi glasbeni velikani. Dean Martin je umrl na božič 1995, njegov značilen glas v pesmi Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! pa še vedno ogreva generacije poslušalcev. Soul legenda James Brown je preminil na božič 2006, medtem ko je Eartha Kitt umrla na božič 2008; njena izvedba pesmi Santa Baby ostaja neponovljiva.

FOTO: Reuters

Charlie Chaplin, svetovno znani komik, režiser in producent, je umrl na božični dan 1977. Njegova delo, vključno z nemimi filmi kot je The Gold Rush in City Lights, še danes velja za ikonično in vplivno v svetu kinematografije.

Joan Blondell, ameriška igralka iz zlate dobe Hollywooda, je umrla 25. decembra 1979. Blondell je zaslovela v 30. letih prejšnjega stoletja z energičnimi in karizmatičnimi vlogami v filmih, kot je Desk Set in Gold Diggers of 1933.

Ann Savage, ameriška filmska in televizijska igralka, je umrla na božični dan 2008. Savage je najbolj znana po svoji vlogi femme fatale v kultnem filmu noir Detour iz leta 1945.

Roy Stuart, ameriški igralec, je umrl na božični dan 2005. Stuart je nastopal v številnih filmih in televizijskih produkcijah, pri čemer je bil cenjen zaradi svoje vsestranskosti in prisotnosti na ekranu. Čeprav ni bil vedno v ospredju hollywoodskih zvezdnikov, je prispeval k številnim projektom, ki so danes del filmske zgodovine.