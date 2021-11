Travis Scott: Slabo opravičilo zloglasnega raperja

Ameriški raper Travis Scott (30), partner bogatašinje Kylie Jenner (24) iz razvpitega klana Kardashianovih, se je po smrti osmih obiskovalcev njegovega koncerta v okviru festivala Astroworld v Teksasu pretekli petek znašel v novem viharju kritik in ogorčenja. Po nekaterih poročilih naj bi nekdo iz občinstva ljudem, ki so jih reševalci odnašali zaradi omedlevice, zadušitev in srčnih zastojev, vbrizgaval mamila.

Na festivalu Astroworld, ki je potekal v Scottovi organizaciji, je poškodbe zaradi stampeda sicer utrpelo več sto ljudi, med pokojno osmerico na glasbenikovem koncertu so bili tudi najstniki; najmlajši med njimi je štel 14 let, v komi pa se trenutno bori za življenje devetletni deček.

Ustavite šov!

Glasbenik je sodeč po posnetkih, nastalih v večtisočglavi množici, jasno videl, kako so v njegovi neposredni bližini odnašali nezavestne ljudi, prav tako so se v temi videle luči reševalnih vozil. Navkljub temu je še eno uro nadaljeval z nastopom in ljudi pozival, naj si dajo duška. Skupinske vzklike »ustavite šov«​ je ignoriral, prav tako se na roteče prošnje posameznikov, naj pomagajo, niso odzvali kamermani in drugo osebje.

Z resničnostno zvezdnico in bogatašinjo Kylie Jenner pričakujeta drugega otroka. FOTO: Shutterstock

Podobno ravnanje si je zloglasni zvezdnik privoščil že prej; v minulih letih so ga že večkrat aretirali zaradi pozivov obiskovalcem, naj se ne ozirajo na varnostno službo in ograje ter se približajo k odru, posledično pa so bili mnogi resno poškodovani. Posnetki kažejo, kako je Travis zrl v več kot očitno nezavestnega mladeniča, ki so ga v množici na rokah poskušali prenesti do reševalcev, a je hkrati prepeval dalje ter poplesaval v stilu robota.

Tašča še brez komentarja

Raperjeva v drugo noseča partnerica ter mama njune triletne hčerke Stormy Webster, resničnostna zvezdnica Kylie Jenner, ki ima premoženje v vrednosti 700 milijonov dolarjev, je bila prav tako na koncertu. Kot zatrjuje, ni opazila, da bi bilo kaj prav zelo narobe. Njegova tašča Kris Jenner (66) dogodka za zdaj še ni komentirala.

Nedavno je Scott, katerega bogastvo ocenjujejo »le«​ z zneskom 60 milijonov dolarjev, objavil video, v katerem pravi, da ni vedel, kakšna je v resnici situacija pod odrom in dodal, da mu oboževalci pomenijo vse na svetu, zato bo poravnal stroške pogrebov pokojnih.

Posnetek z naslovom opravičilo, v katerem se raper ne opraviči, si pa ves čas s pestjo in dlanjo drgne čelo in se nasmiha, je za eno najslabših opravičil med drugim v torek razglasil najuspešnejši youtuber PewDiePie oziroma Felix Kjellberg (32) ter dodal, da Travis Scott očitno ne prevzema prave odgovornosti, kvečjemu obratno. Policijska preiskava o vzrokih in odgovornih za tragedijo se nadaljuje.