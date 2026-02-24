Sin slavnega režiserja trdi, da ni umoril staršev

Nick Reiner se je na sodišču v Los Angelesu izrekel, da ni kriv umora svojih staršev, ki so ju decembra našli mrtva v njunem domu v premožni četrti Brentwood. Obtožnica navaja, da naj bi bila oče in mati, slavni režiser Rob Reiner ter producentka in fotografinja Michele Singer Reiner, ubita z več vbodnimi ranami v spalnici družinske hiše.

Na zaslišanju je Reiner nosil zaporniško uniformo, njegov odvetniški tim pa se je v zadnjem trenutku spremenil – prvotni zagovornik je odstopil iz razlogov, ki jih ni podrobneje pojasnil, novo odvetnico pa mu je dodelilo sodišče, saj si lastne obrambe sam ne more privoščiti. Če bo spoznan za krivega dveh umorov prve stopnje s posebno okoliščino večkratnega umora, mu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpustitve ali celo smrtna kazen.

Tragedija ima še večjo težo zaradi očetovega statusa v filmski zgodovini. Rob Reiner je režiral nekatere najbolj priljubljene ameriške filme zadnjih desetletij, med njimi tudi Ko je Harry srečal Sally, to so bili filmi, ki so zaznamovala generacije gledalcev in utrdili njegov status enega najvplivnejših hollywoodskih ustvarjalcev.

Umorjeni par je 14. decembra našla njuna hči, družina pa je v izjavi za javnost sporočila, da doživljajo »nepredstavljivo bolečino« ob »grozljivi in uničujoči izgubi«. Ameriški mediji so poročali, da je bil Nick Reiner z očetom večer pred tragedijo na zabavi in da sta se menda sprla, vendar podrobnosti dogodkov ostajajo nejasne. Nick je imel dolga leta psihične težave in težave z odvisnostjo.

Naslednje sodno zaslišanje je napovedano za april, javnost pa z nelagodjem spremlja razplet zgodbe, ki bolj kot filmski scenarij spominja na temno družinsko dramo brez jasnega odgovora, kaj je privedlo do tako usodnega in strašnega preobrata.