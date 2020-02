Trebuh in pol

Preberite še:



Ameriška zvezdnica, ki je pred tremi leti na hitro opravila z abrahamom, navdušuje z lepoto. Njeni oboževalci pravijo, da še ni bila videti bolje, kar naj bi bilo razvidno iz njene najnovejše fotografije na družbenih omrežjih.Z njo je igralka napovedala novo kolekcijo oblačil za fitnes, a bolj kot to, v kaj je odeta, je javnost vznemirilo vse, kar je bilo razkrito. Poleg obraza predvsem dekolte in še najbolj njene trebušne mišice.»Dobrodošli, zadnji dve leti ste z menoj delili noro fitnes avanturo. Večno vam bom hvaležna in ob drugi obletnici sem hotela ustvariti nekaj posebnega. Navdušena sem, da lahko napovem prvo kolekcijo oblačil za fitnes.« Oboževalci se strinjajo, da se Halle Berry ne stara, in vsakič, ko jo vidijo, se vprašajo, kaj je narobe z njimi.Lani novembra se je med snemanjem drame Bruised, pri kateri je bila v vlogi igralke in režiserke, rahlo poškodovala, to je namreč borilno-športni film, za katerega je očitno preveč intenzivno trenirala. »Izčrpana je in potrebuje počitek,« je tedaj izjavil producent filmain dodal, da so nadaljevanje snemanja prestavili.Halle Berry, pred filmsko kariero tudi uspešna manekenka, je prejela nagrade emmy, zlati globus, Screen Actors Guild Award in NAACP Image Award za film Introducing Dorothy Dandridge ter oskarja in nominacijo za nagrado bafta leta 2001 za vlogo v filmu Bal smrti in kot prva afroameriška ženska dobila oskarja v kategoriji za najboljšo igralko.Je ena izmed najbolje plačanih igralk v Hollywoodu in obraz blagovne znamke Revlon.