Trening s prelepljenimi usti

22-letna poljska tenisačica Iga Swiatek, ki že od lanskega aprila kraljuje na vrhu svetovne teniške lestvice WTA, je pred časom presenetila oboževalce, ki so jo v okviru prirav na odprto prvenstvo Kanade videli trenirati z lepilnim trakom, prilepljenim čez usta. Po poročanju WTA je tenisačica medijem zatem pojasnila, da naj bi ji vaja, ki jo je zasnoval njen fitnes trener Maciej Ryszczuk, pomagala regulirati vnos kisika in tako izboljšala njeno vzdržljivost.

»Težje je dihati, ko dihaš samo z nosom, in srčni utrip mi lažje naraste,« je Iga Swiatek dejala pred svojim uvodnim dvobojem proti Karolini Pliškovi.

»Ne bom pojasnjevala v podrobnosti, saj nisem strokovnjakinja. Včasih ne razumem stvari, ki mi jih naročijo, ampak to počnem že dolgo časa, tako da mi je postalo precej enostavno. Zagotovo pa je razlika očitna, vse, kar počneš na igrišču, je s tem trakom na ustih vedno občutno težje. Zato mislim, da je to nek način, kako delati na vzdržljivosti, saj mi ni treba tako hitro teči in delati ekstremnih stvari,« je še dodala.

Teorija drži vodo; največja dihalna napaka naj bi bila namreč prevelik vnos zraka glede na porabo kisika v mišicah, saj vdihovanje prevelike količine zraka vodi v padec ogljikovega dioksida pod mejo, ki omogoča primeren prenos kisika iz krvi v mišice (slednje vpliva na upad moči in pojavljanje bolečin v mišicah).

Kot je še poudarila Iga Swiatek, se v tem delu sezone počuti bolje kot lani; »spomnim se, da sem imela nekaj tehničnih težav, na katere sem se osredotočala, vendar sem se nekako zataknila pri nekaj udarcih, s katerimi nisem bila zadovoljna. Letos tega nimam. Počutim se bolj samozavestno«.