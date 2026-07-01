Trganje brezšivne Kristusove obleke

Družba svetega Pija X. (SSPX), ustanovljena leta 1970 v švicarski vasi Ecône, nasprotnica liberalističnim reformam v katoliški cerkvi, ja ze prvi julijski dan nameravala v svojem semenišču posvetiti štiri nove škofe kljub temu, da je papež Leon XIV. skupino ultrakonzervativnih katoličanov skušal prepričati, naj načrte za posvečenje lastnih škofov brez odobritve Vatikana opustijo, načrtovano dejanje pa označil kot razkolniško in kot greh izjemne teže.

Red SSPX, ki si je pridobil veliko sledilcev v ZDA, kjer ima močno operativno bazo v Kansasu, pa tudi v Franciji, Argentini in drugih državah, ima skoraj 1500 duhovnikov, bogoslovcev in drugih poklicnih članov. Z napovedano slovesnostjo se je izpostavilo tveganje za še bolj zaostrene odnose katoliške cerkve z desničarskimi in tradicionalističnimi katoličani in bi lahko bila prva večja kriza za papeža, ki od svoje izvolitve maja lani daje prednost enotnosti znotraj cerkve.

Društvo svetega Pija X. zavrača ključne reforme, ki so izhajale iz Drugega vatikanskega koncila – prelomnega vatikanskega srečanja kardinalov, patriarhov, škofov, teoloških strokovnjakov in drugih med letoma 1962 in 1965 – vključno z dovoljenjem za obhajanje maše v lokalnih jezikih. Do takrat se je maša obhajala le v latinščini.

Prepolno herezij in zmot

FSSPX je obtožil sodobno cerkev, da je prepolna herezij in zmot, češ da njihova posvečenja izvirajo iz praktične nujnosti in ne izhajajo iz želje po pridobitvi pristojnosti ali vzpostavitvi vzporedne oblasti znotraj cerkve. Vendar pa cerkveno pravo določa, da takšna posvečenja predstavljajo dejanje, ki bi lahko izzvalo razkol – namerno prekinitev enotnosti cerkve – in bi lahko vodilo do samodejne izobčitve novo posvečenih škofov in škofa, ki izvaja posvetitve.

Z napovedano slovesnostjo se je izpostavilo tveganje za še bolj zaostrene odnose katoliške cerkve z desničarskimi in tradicionalističnimi katoličani.

»Prosim vas z vsem srcem: Prosim, obrnite se nazaj!« je papež Leon zapisal v pismu, naslovljenem na Davida Pagliaranija, generalnega predstojnika FSSPX. »Pozivam vas, da skrbno premislite o duhovnem dobrem vernikov, saj bi jih razkolniško dejanje, ki ga boste izvedli, prikrajšalo za dovoljeno in v nekaterih primerih celo veljavno prejemanje zakramentov, ki jih ljubijo in si prizadevajo za svojo posvečenost.« Sveti oče je dodal: »Molim za vas, saj je trganje brezšivne Kristusove obleke greh izjemne teže.«

Medijski predstavnik FSSPX Marc-André Mabillard je povedal, da njihova družba v svojih načrtih absolutno ničesar ne spreminja in izrazil veliko žalost, ker jih voditelj ne razume. »Ne bojimo se tega. Zelo nas boli, vendar verjamemo, da je dobro, ki ga iščemo, večje od bolečine, ki nam bo povzročena.«

Po najnovejših poročilih so 1. julija dejansko potekala škofovska posvečenja bratovščine SSPX brez papeškega mandata. Posvečeni so bili štirje novi škofi Pascal Schreiber iz Švice, Michael Goldade iz ZDA ter Francoza Michel Poinsinet de Sivry in Marc Hanappier.