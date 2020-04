Tri generacije na naslovnici

Po dveh fantih je Katejin tretji otrok deklica, 18-mesečna Rani Rose. FOTO: dokumentacija Dela

Oskarjevska nominirankaje o zgodovinskem dogodku – prvič v tridesetih letih, odkar revija People pripravlja »Most beautiful«, torej »najlepšo« izdajo, naslovnico krasijo tri generacije iste družine – spregovorila za The Elen Show.»Zelo srečna sem bila, ko so me vprašali, ali bi lahko posneli družinsko fotografijo, saj je zdaj, bolj kot kdaj prej, družina vse, kajne? Trenutno vsi počnemo, kar lahko, in ostajamo doma, ne le zavoljo zdravja vseh nas, ampak zaradi zdravja naših družin, da zaščitimo te naše enote. Mislim, da je sporočilo o moči teh naših majhnih družinskih celic resnično pomembno in lepo,« je dejala svetlolaska.Kate, njeno mamo, dobitnico oskarja, in 18-mesečno malčicoje v začetku februarja, pred pandemijo koronavirusa, ovekovečila fotografinjaHudsonova je bila na naslovnici izdaje revije​ »Most Beautiful« ​že leta 2008, od zadnje skupne naslovnice v mamini družbi pa je preteklo že veliko vode. Bila je stara komaj 17 let, ko sta z Goldie leta 1996 pozirali za avgustovsko naslovnico revije InStyle.V pogovoru s televizijsko voditeljicoje Kate razkrila, da so jo ob fotografiranju preplavili spomini: »Stvari, ki sem jih dosegla, sem dosegla zato, ker mi je mama dala prostor in dovolj samozavesti, da sem šla v svet in čutila, da lahko živim svoje življenje. In nenadoma sem tu z malo Rani in razmišljam: upam, da ji bom lahko dala takšno samozavest.«Rani je Katejin tretji otrok. Iz zakona s frontmanom skupine Black Crowsima 16-letnega sina, osemletnegapa je povila pevcu skupine Muse