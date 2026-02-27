  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Trump in De Niro v novi besedni vojni: kdo je idiot in kdo je nor

    Igralec je predsednika ZDA opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
    De Niro nastopil kot osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi (State of the Union). FOTO: Leah Millis/Reuters
    Galerija
    De Niro nastopil kot osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi (State of the Union). FOTO: Leah Millis/Reuters
    R. I.
    27. 2. 2026 | 09:02
    27. 2. 2026 | 09:15
    3:25
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je znova napadel igralca Roberta De Nira, potem ko je ta v nedavnem podkastu predsednika označil za »idiota«, piše The Guardian

    De Niro je v ponedeljkovi epizodi podkasta The Best People with Nicole Wallace dejal: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.« Igralec, ki že dolga leta kritizira Trumpovo politiko, moralo in sposobnosti, je dodal: »Nočem, da se vsi naokrog sprehajajo s svojimi Maga kapami in ameriškimi zastavami, kot da so edini pravi Američani. Tudi mi smo Američani.«

    Pozneje je De Niro nastopil kot osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi (State of the Union). V čustvenem govoru je predsednika opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.

    Predlagal tudi deportacijo demokratskih kongresnic

    Trump se je na njegove izjave odzval v sredo na svojem družbenem omrežju truth social. V daljšem zapisu je najprej predlagal deportacijo kongresnic Ilhan Omar in Rashide Tlaib, ki sta med njegovim govorom v kongresu prekinjali predsednika in predčasno zapustili dvorano.

    V nadaljevanju je Trump zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«, ki ga je označil za »še eno bolno in dementno osebo z izjemno nizkim IQ«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP
    V nadaljevanju je Trump zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«, ki ga je označil za »še eno bolno in dementno osebo z izjemno nizkim IQ«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP

    Označil ju je za osebi z »nizkim IQ« ter zapisal, da sta na »tako pomembnem in lepem dogodku« nekontrolirano kričali. Dodal je, da sta imeli »izbuljene, krvave oči norcev« ter ju opisal kot »duševno moteni in bolni«.

    V nadaljevanju je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«, ki ga je označil za »še eno bolno in dementno osebo z izjemno nizkim IQ«, ter dodal, da igralec »nima pojma, kaj dela ali govori – nekatere stvari so celo resno kriminalne«.

    Besedni spopadi z dolgo zgodovino

    Tik pred Trumpovo ponovno izvolitvijo leta 2024 je De Niro v pogovoru za HBO Max z voditeljem Chrisom Wallaceom dejal, da Trump in njegovi zavezniki »niso pravi republikanci«, ter ga označil za »bedaka, idiota … in klovna«.

    Čeprav takrat ni izrazil posebnega navdušenja nad Kamalo Harris, je dejal, da je ona »vsaj občutljiva za stanje v državi in med ljudmi«. Dodal je: »Delala bo napake, seveda, vsi jih delamo. Toda potrebujemo nekoga s pravimi nameni. Ta človek nima pravih namenov in vsi to vedo. To je norost. Pika.«

    Na začetku istega leta je Nacionalno združenje izdajateljev (National Association of Broadcasters) De Niru odvzelo že napovedano nagrado za vodstvene dosežke, potem ko je igralec pred Trumpovim kazenskim sojenjem v New Yorku javno nastopil proti njemu.

    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vrhnika

    Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

    Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
    26. 2. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Magazin  |  Zanimivosti
    Onaplus podkast

    Nas sploh še ganejo vojne in človeške stiske po svetu?

    V podkastu smo z Vesno Milek in Mojco Seliškar Toš spregovorili o Palestini, otrocih in vprašanjih, kdaj zgolj sočutje ni dovolj, kako vsak od nas lahko pomaga.
    Manca Čampa Pavlin 27. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Trump in De Niro v novi besedni vojni: kdo je idiot in kdo je nor

    Igralec je predsednika ZDA opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
    27. 2. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Jeklarska skupina

    Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

    Slovenska industrija jekla je skupaj s svojimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja.
    Maja Grgič 27. 2. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

    Današnji žreb parov osmine finala konferenčne lige v Noynu bosta pozorno spremljala tudi slovenska reprezentanta Danijel Šturm in Dejan Petrović.
    27. 2. 2026 | 08:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

    Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
    Beti Burger 27. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
