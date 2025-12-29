Trump je čeden in zapeljiv, občuduje tudi Vancea

Raperka Nicki Minaj je nekoč sodila med ostre kritike aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zdaj pa se 43-letnica uvršča med njegove najzvestejše oboževalke.

Pevka, rojena v otoški državi Trinidad in Tobago v Karibih, je v preteklosti odkrito govorila o tem, da je v ZDA kot otrok prišla kot nezakonita priseljenka, in med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom je bila zelo kritična do njegove politike ločevanja otrok nezakonitih priseljencev od njihovih staršev. »To me straši. Prosim, nehajte s tem. Si lahko predstavljate grozo in paniko, ki ju ti otroci občutijo? Ne vedo, ali so njihovi starši mrtvi ali živi, ​​ali jih bodo sploh še kdaj videli,« je med drugim zapisala na instagramu, a je svoj račun kasneje zaprla – in obrnila ploščo.

Med pandemijo covida-19 se je med njenimi sledilci znašlo veliko proticepilcev, potem ko je delila zgodbo o neimenovanem prijatelju, ki so mu po cepljenju proti covidu »otekli testisi in je postal neploden«.

Odkar je v taboru Maga, je Nicki Minaj dobila sto tisoč novih sledilcev na družbenih omrežjih. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Nato je na tiktoku začela deliti videe Bele hiše, tudi tistega, ki ob njeni glasbeni podlagi, skladbi Va Va Voom, hvali Trumpovo politiko proti priseljevanju in transspolnim osebam. Ko je pohvalila Trumpov zapis na družbenem omrežju truth social o Nigeriji, se ji je ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz oddolžil tako, da jo je povabil, naj spregovori o stiskah kristjanov v tej državi.

Najdlje v hvaljenju predsednika je šla v nedavnem intervjuju z Eriko Kirk, vdovo skrajno desnega aktivista Charlieja Kirka, na konvenciji Turning Point USA Americafest v Phoenixu v Arizoni. V intervjuju je Trumpa opisala kot »lepega« in »zapeljivega«, izrazila pa je tudi občudovanje do podpredsednika J. D. Vancea. »Oba imam zelo rada. Oba imata nenavadno sposobnost, da se poistovetiš z njima,« je razmišljala. Odkar je članica tabora Maga, je Nicki Minaj na družbenih omrežjih menda pridobila več kot sto tisoč novih sledilcev, medtem ko ji je marsikdo iz istega razloga nehal slediti.