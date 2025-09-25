Trump jo je zagodel Bidnu

Po odmevnem nastopu ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob začetku 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, v katerem se je med drugim hvalil s končanjem neobstoječih vojn in drugim državam članicam naznanil, da gredo k vragu, voditelj najmočnejše države na svetu spet (ne) preseneča.

V sredo je namreč njegov posebni asistent in svetovalec za komuniciranje na družbenih omrežjih delil posnetek najnovejše pridobitve Bele hiše, tako imenovanega predsedniškega hodnika slavnih, ob njenem zahodnem krilu. Med portreti sedanjega in nekdanjih predsednikov ZDA pa še posebej izstopa eden. Na mestu, kjer naj bi v pozlačenem okvirju visela črno-bela fotografija Trumpovega predhodnika Joeja Bidna, je fotografija naprave za mehanične podpise. Da bo Bidna ovekovečil na ta način, je Trump, ki je, v preteklosti že prestavil portreta Baracka Obame in Georgea W. Busha, portret nekdanje prve dame Hillary Clinton pa zamenjal s svojim, najavil že v nedavnem intervjuju za The Daily Caller.

Bidnu, čigar administracijo je v OZN v torek označil za najslabšo v vsej ameriški zgodovini, namreč očita, da je tako podpisoval ključne dokumente, od pomilostitev do izvršnih ukazov, njegovim sodelavcem pa, da so namesto njega sprejemali odločitve in prikrivali njegovo razkrajajoče se fizično in mentalno zdravje. Junija je tudi odredil preiskavo, ki jo vodita pravna služba Bele hiše in pravosodna miistrica Pam Bondi.

»Naj bom jasen: med svojim predsedovanjem sem sprejemal odločitve. Odločitve o pomilostitvah, izvršnih ukazih, zakonodaji in razglasih sem sprejemal sam. Vsak namig, da ni bilo tako, je smešen in napačen,« je takrat obtožbe komentiral Biden. Očitke so za neutemeljene označili tudi njegovi sodelavci, med njimi nekdanji tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva Chris Meagher, ki je v zvezi s prenovo hodnika v Beli hiši tvitnil: »Nenehno sem navdušen nad tem, kako se Bela hiša še naprej osredotoča na Trumpovo obljubo prvega dne, da bo znižala cene, in nad vsemi ukrepi, ki jih sprejema, da bi olajšala življenje družinam, ki se borijo za preživetje.«

Še en dokaz Trumpovega selektivnega varčevanja je prenova rozarija, ki so ga prenovili po vzoru njegovega posestva Mar-a-Lago na Floridi ter ga zato poimenovali kar Rose Garden Club: vrt so prilagodili tako, da bo lahko gostil večje družabne dogodke, kot so večerje in sprejemi. Prvi, namenjen ožjim sodelavcem, bo na sporedu že ta teden, ko si bodo gosti lahko tudi prvič ogledali predsedniški hodnik slavnih. Naprave, ki na portretu zastopa Joeja Bidna, Trump po lastnih besedah ne uporablja – razen izjemoma.