Kralj sveta na obisku pri britanskem kralju

Državniški obiski so najvišja stopnja srečanj voditeljev držav, zato so precej redki. Tudi voditelji Velike Britanije, se pravi britanski monarhi, jih odmerjajo po lekarniško. A kralj Karel III. se je odločil, da bo ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na drugi državniški obisk. S tem ko je Trump v torek zvečer priletel na drugi državniški obisk v London, ni postal samo prvi ameriški predsednik, ampak sploh prvi izvoljeni voditelj, ki je doživel to čast.

Prvič ga je v prvem mandatu leta 2019 povabila Karlova mati, kraljica Elizabeta II. Tudi tokrat kraljeva družina ne varčuje s častmi. Obisk Trumpa pri Karlu III. na gradu Windsor v bližini Londona, eni od kraljevih rezidenc že skoraj tisoč let, bo poln imperialnega pompa.

Trumpa in njegovo slovensko ženo Melanio bo najprej sprejel, kakor ga je imenoval ameriški predsednik, kraljev zelo lepi sin, prestolonaslednik princ William z ženo Kate, potem ju bosta prevzela gostitelja Karel III. in kraljica Camilla. Na sporedu bodo preleti vojaških letal, streljanje s topovi in vožnja kočijami po poteh v okolici gradu, kjer bo strumno stalo 1300 britanskih vojakov. Dan se bo sklenil z razkošno pogostitvijo v starodavnem gradu, kjer bosta gostitelj in gost tudi nagovorila zbrane.

Dejansko imata Karel in Trump kaj malo skupnega. Britanski kralj se že desetletja zavzema za varovanje okolja in mirno sobivanje ljudi različnih ver, za kar je aktualnemu predsedniku ZDA malo mar. Poleg tega Karel III. odločno podpira samostojnost Kanade – je tudi njen vladar –, o kateri je Trump pred prevzemom položaja in tudi po začetku drugega mandata v Beli hiši januarja letos večkrat dejal, da bi morala postati 51. zvezna država ZDA. Kljub temu je ameriški predsednik že februarja izjavil, da »ljubi kralja Karla« in je velik navdušenec nad kraljevskimi ceremonijami. Zlobni jeziki namigujejo, da predvsem zato, ker bi rad ZDA spremenil v monarhijo pod svojim žezlom.

Prodajalci spominkov seveda izkoristijo vsako priložnost za zaslužek, v Angliji je to verjetno še bolj očitno kot drugod. FOTO: Phil Noble/Reuters

Seveda slovesnosti v sredo ne bodo edino, kar bo Trump počel v Veliki Britaniji. Če bo srečanje s kraljem namenjeno videzu, bo srečanje z dejansko najmočnejšim človekom na Otoku, premierom Keirom Starmerjem v četrtek, namenjeno predvsem vsebini. Tudi s Starmerjem ima Trump dejansko bolj malo skupnega. Levičarski premier je v nasprotju z desničarskim ameriškim predsednikom trden podpornik Ukrajine v obrambni vojni z Rusijo, Trumpova stališča glede najhujše vojne našega časa pa niso jasna in tudi prav trdna ne.

Zato se bosta posvetila predvsem poslom. Državi sta naznanili tehnološki pakt, s katerim nameravata okrepiti sodelovanje na področjih trenutno zelo aktualne umetne inteligence, kvantnega računalništva in civilne rabe jedrske energije; nepomembno ni niti, da imata obe državi lastno jedrsko orožje.

Ameriški Microsoft je najavil za približno 36 milijard evrov naložb v Združenem kraljestvu, Starmer pa bo gotovo poskušal omehčati Trumpa glede carin. Zanimivo je, da se bosta sestala v podeželski rezidenci britanskih premierov Chequers. Poznavalci pravijo, da se hočejo tako kraljeva družina kot vlada z lokacijama srečanj izogniti demonstracijam v Londonu. V Veliki Britaniji je Trump vse prej kot priljubljen. Posebno odkar je jasno, da sta tako on kot mlajši brat Karla III. princ Andrew prijateljevala z razvpitim ameriškim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.