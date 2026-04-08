Trump mlajši: V Evropi vlada zmeda

Najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlajši je med poslovnim obiskom v Banjaluki, kamor je prišel izrazit podporo nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, izjavil, da je Evropska unija »nekakšna zmešnjava«.

Svoje mnenje je povedal med sestankom z lokalnimi politiki in podjetniki, ki je potekalo za zaprtimi vrati. Izjavil je, da je od poslovnežev z različnih koncev sveta slišal, da je Evropa »katastrofa«, vendar menijo, da jo je »treba popraviti zaradi vpliva, ki ga ima na vrednote in zahodno civilizacijo«.

Trump mlajši, izvršni podpredsednik podjetja Trump Organization, ki ga vodi skupaj z mlajšim bratom Ericom, je v Republiko Srbsko prispel na povabilo Dodikovega sina Igorja. Njegov obisk sovpada z obiskom ameriškega podpredsednika J. D. Vancea na Madžarskem, kjer bodo ta konec tedna potekale parlamentarne volitve. Američan je v Budimpešti Evropo obtožil, da se vmešava v volitve, hkrati pa je izrazil podporo madžarskemu premieru Victorju Orbánu.

Miloradu Dodiku so avgusta lani odvzeli predsedniški mandat, ker je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Namesto zapora je sicer plačal denarno kazen.

Oktobra lani pa ga je gotovo razveselila novica, da so ZDA umaknile sankcije proti njemu, njegovi družini in nekaterim politikom, ki zastopajo enaka stališča kot on. Tako se je februarja letos mudil na obisku v Washingtonu, kjer se je udeležil tudi uradnega zajtrka, na katerem je govoril Trump, in se fotografiral z obrambnim ministrom Petom Hegsethom.

Po vrnitvi v Banjaluko je Dodik obisk v ZDA predstavil kot dokaz, da je Republiki Srbski končno uspelo prebiti izolacijo, pojasnil pa je tudi, da so tam našli razumevanje za svojo politiko.