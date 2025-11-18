  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Trump znova seksist do novinarke: Tiho, tiho, pujsa!

    Tokrat je žalil novinarko Bloomberga, ki mu je postavila vprašanje v zvezi z Epsteinovimi dokumenti.
    FOTO: Win Mcnamee/Getty Images via AFP
    Galerija
    FOTO: Win Mcnamee/Getty Images via AFP
    R. I.
    18. 11. 2025 | 19:20
    18. 11. 2025 | 19:24
    A+A-

    »Quiet, quiet, piggy!«, »Tiho, tiho, pujsa!« so besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob srečanju z novinarji, ki odmevajo v ZDA. Deležna jih je bila predstavnica Bloomberga Catherine Lucey​, ko mu je zastavila vprašanje o primeru Jeffreyja Epsteina. Po poročanju več ameriških medijev je predsednik novinarko užalil pred nekaj dnevi na krovu letala Air Force One.

    Trump se je vračal v Washington, ko ga je novinarka Bloomberga vprašala, zakaj ne želi objaviti dokumentov v zvezi z Epsteinom. Predsednik jo je pogledal, uperil vanjo prst in izrekel navedene besede.

    Kot je znano, si je kasneje glede objave dokumentov premislil. V nedeljo je pozval republikance, naj na ta teden predvidenem glasovanju v predstavniškem domu kongresa podprejo objavo dosjejev, povezanih z Epsteinom.

    image_alt
    Trump podprl objavo Epsteinovih dosjejev

    Trump ima sicer dolgo zgodovino neprimernih izjav. Leta 2015 je odmevalo, ko mu je voditeljica Foxa Megyn Kelly zastavila vprašanja glede njegovega odnosa do žensk. Kot razlog za njena neprijetna vprašanja je namignil na njeno menstruacijo.

    Že tedaj je obstajala zgodovina Trumpovega žaljenja žensk, Kellyjeva pa ga je vprašala glede izjav, s katerimi je ženske označil za »debele prasice«, »psice«, »malomarnice« in »odvratne živali«.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

    Evropski proizvodni prvak strmoglavlja, ekonomisti predlagajo radikalne ukrepe, da bi rešili, kar se še rešiti da.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Zagrebški gasilci: Vjesnikova stolpnica je popolnoma uničena

    Požar je izbruhnil okoli enajste ure zvečer. Na kraju nesreče je posredovalo skoraj 100 gasilcev in 40 vozil.
    18. 11. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDAJeffrey Epstein

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Spremljamo v živo

         V živo: Švedska: Slovenija 0:0 (prvi polčas)

    Slovenci proti Švedom v kvalifikacijah za SP igrajo brez Oblaka, Šeška in Stojanovića. Švedi z rezervno postavo. Je to zadnja Kekova tekma?
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 20:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump ovrgel oceno obveščevalcev o vlogi savdskega princa pri Hašodžijevem umoru

    Donald Trump je ob obisku savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana izjavil, da ta ni vedel ničesar o umoru iz leta 2018.
    18. 11. 2025 | 19:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zgodovinar Harrison za Delo

    Z vsemi v dobrih odnosih, le z Rusi očitno ne

    Strah pred grožnjo z vzhoda se je v prebivalce največje skandinavske države naselil že veliko pred ruskim napadom na Ukrajino.
    Siniša Uroševič 18. 11. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Trump znova seksist do novinarke: Tiho, tiho, pujsa!

    Tokrat je žalil novinarko Bloomberga, ki mu je postavila vprašanje v zvezi z Epsteinovimi dokumenti.
    18. 11. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    COP30

    Kijev od Moskve zahteva podnebne reparacije

    »Rusija v mnogo pogledih bije umazano vojno in tudi naše podnebje je žrtev,« so ukrajinski predstavniki poudarili ob robu podnebne konference COP30.
    18. 11. 2025 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zgodovinar Harrison za Delo

    Z vsemi v dobrih odnosih, le z Rusi očitno ne

    Strah pred grožnjo z vzhoda se je v prebivalce največje skandinavske države naselil že veliko pred ruskim napadom na Ukrajino.
    Siniša Uroševič 18. 11. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Trump znova seksist do novinarke: Tiho, tiho, pujsa!

    Tokrat je žalil novinarko Bloomberga, ki mu je postavila vprašanje v zvezi z Epsteinovimi dokumenti.
    18. 11. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    COP30

    Kijev od Moskve zahteva podnebne reparacije

    »Rusija v mnogo pogledih bije umazano vojno in tudi naše podnebje je žrtev,« so ukrajinski predstavniki poudarili ob robu podnebne konference COP30.
    18. 11. 2025 | 19:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo