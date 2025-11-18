Trump znova seksist do novinarke: Tiho, tiho, pujsa!

»Quiet, quiet, piggy!«, »Tiho, tiho, pujsa!« so besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob srečanju z novinarji, ki odmevajo v ZDA. Deležna jih je bila predstavnica Bloomberga Catherine Lucey​, ko mu je zastavila vprašanje o primeru Jeffreyja Epsteina. Po poročanju več ameriških medijev je predsednik novinarko užalil pred nekaj dnevi na krovu letala Air Force One.

Trump se je vračal v Washington, ko ga je novinarka Bloomberga vprašala, zakaj ne želi objaviti dokumentov v zvezi z Epsteinom. Predsednik jo je pogledal, uperil vanjo prst in izrekel navedene besede.

Kot je znano, si je kasneje glede objave dokumentov premislil. V nedeljo je pozval republikance, naj na ta teden predvidenem glasovanju v predstavniškem domu kongresa podprejo objavo dosjejev, povezanih z Epsteinom.

Trump ima sicer dolgo zgodovino neprimernih izjav. Leta 2015 je odmevalo, ko mu je voditeljica Foxa Megyn Kelly zastavila vprašanja glede njegovega odnosa do žensk. Kot razlog za njena neprijetna vprašanja je namignil na njeno menstruacijo.

Že tedaj je obstajala zgodovina Trumpovega žaljenja žensk, Kellyjeva pa ga je vprašala glede izjav, s katerimi je ženske označil za »debele prasice«, »psice«, »malomarnice« in »odvratne živali«.