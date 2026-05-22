Trumpa morda ne bo na sinovo poroko: Imam nekaj, kar se imenuje Iran

Najstarejši sin ameriškega predsednika, 48-letni Donald Trump mlajši, se bo ta konec tedna drugič poročil, tokrat je njegova izbranka manekenka Bettina Anderson. A zna se zgoditi, da na poroki ne bo njegovega očeta. Predsednik ZDA je namreč dejal, da bo morda moral izpustiti slavje, ki bo potekalo na Bahamih, je poročal Guardian.

»Sin bi rad, da bi prišel, toda to bo manjša, zasebna zabava. Poskušal bom priti,« je v Ovalni pisarni pred novinarji izjavil Trump in menda ob tem zvenel precej nenavdušen. Kakšno je njegovo opravičilo za to, da bi izpustil sinovo poroko? »Sem sredi dogajanja. To res ni pravi čas zame. Zaposluje me nekaj, kar se imenuje Iran, in še druge stvari.«

A novinarji so takoj našli dogodke, za katere pa je našel čas, na primer tekmovanje v mešanih veščin v Miamiju in turneja v golfu v Doralu na Floridi, prav tako ga številne obveznosti niso ustavile, da si tudi sam ne bi privoščil nekaj iger golfa.

Kljub temu Trump, ki že nekaj časa izgublja podporo, čuti, da v javnosti, ki jo pestijo visoke cene energije in hrane, ne bo dobro sprejeto, če se bo udeležil zabave na Bahamih. »Pri tem ne morem zmagati. Če se udeležim, me bodo napadli. Če se ne udeležim, me bodo napadli – z lažnimi novicami, seveda,« je dejal in dodal, da želi paru dolg in srečen zakon.

Prva poroka najstarejšega sina ameriškega predsednika z modno manekenko Vanesso Haydon je bila leta 2005 na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi. Obred je takrat Trumpova sestra, sodnica Maryanne Trump Barry, v zakonu se je pet otrok. Leta 2020 se je Donald Trump mlajši zaročil s Kimberly Guilfoyle, a sta se štiri leta pozneje razšla, nekdanja zaročenka pa je zdaj veleposlanica ZDA v Grčiji. Z Bettino Anderson, 39-letno manekenko iz znane bančne družine v Palm Beachu, se je zaročil decembra lani.

Javno kot par sta se sicer prvič pojavila na Trumpovi inavguraciji januarja lani, a ju očitno ni mikalo, da bi sledila zgledu Tricie Nixon, hčerke Richarda Nixona, ki se je leta 1971 poročila na Rožnem vrtu Bele hiše, so še spomnili pri Guardianu.