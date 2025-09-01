Objavil je knjige, katerih avtor je Donald Trump, zbral milijone za njegovo predsedniško kampanjo leta 2024 in mu pomagal pri iskanju zvestih sodelavcev v Washingtonu. Zdaj naj bi 38-letni Sergio Gor postal Trumpov človek v Indiji, hkrati pa skrbel za odnose ZDA z drugimi državami Južne in Srednje Azije.

Pred dnevi je Trump napovedal, da bo Gora, svojega vodjo kadrovske službe, imenoval za naslednjega ameriškega veleposlanika v Indiji. Opredelil ga je kot odličnega prijatelja in nekoga, ki mu lahko popolnoma zaupa pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Imenovanje 38-letnika prihaja v času, ko so se odnosi med državama zaostrili zaradi Trumpovih strogih carin na izdelke iz Indije. Gorovo imenovanje je v Indiji izzvalo mešane odzive, nekateri opazovalci pravijo, da je prisotnost Trumpovega tesnega sodelavca na tem mestu pozitiven znak za odnose med državama. Drugi so podvomili v Trumpovo odločitev, da si bo svojega indijskega odposlanca delil z državami Južne in Srednje Azije, vključno s Pakistanom, s katerim ima Indija napete odnose.

Strokovnjaki pravijo, da Gorov širok regionalni mandat grozi, da bo Indijo izpostavil negativnim vplivom Washingtona v indijskih odnosih s Pakistanom, vključno z vprašanjem Kašmirja – kar je za Indijo rdeča črta. »Imenovanje posebnega odposlanca bo verjetno povzročilo nekaj izzivov, vsaj v Indiji. Indija običajno raje ne uporablja kakršnihkoli povezav s Pakistanom,« pravi Alyssa Ayres iz Sveta za zunanje odnose, ameriškega možganskega trusta, osredotočenega na ameriško zunanjo politiko. Lawrence Haas, nekdanji visoki uradnik Bele hiše in višji sodelavec Ameriškega sveta za zunanjo politiko pravi, da bi to lahko bil tudi Trumpov način, s katerim je Delhiju sporočil, da ne misli, da bi morala biti vloga veleposlanika v Indiji delo s polnim delovnim časom. »Predstavljam si, da se bodo indijski voditelji počutili užaljene in prikrajšane, kar bo še bolj zaostrilo odnose med ZDA in Indijo.«

Gorova preteklost je zanimiva. Izrekel se je za Maltežana, rodil pa se je leta 1986 v Uzbekistanu, ko je bil ta še del Sovjetske zveze. Poročajo, da je večino otroštva preživel na Malti, preden se je pri 12 letih preselil v ZDA. Gor naj bi se že od šolskih in fakultetnih dni zanimal za republikansko politiko, ko je uporabljal ime Gorokhovsky, ki ga je kasneje skrajšal v Gor. Leta 2008 je postal mlajši uslužbenec Republikanskega nacionalnega odbora, med njegovimi nalogami pa je bilo tudi nošenje kostuma veverice na dogodkih, s katerim je poudarjal vezi Baracka Obame z organizacijo, ki jo republikanci obtožujejo volilnih goljufij. Po dveh letih dela pri Fox News je Gor sodeloval z več republikanskimi politiki, preden se je leta 2020 pridružil Trumpovi ekipi za zbiranje sredstev. Leto pozneje je z Donaldom Trumpom mlajšim soustanovil založbo Winning Team Publishing, ki je od takrat izdala več Trumpovih knjig, vključno s fotoknjigo Save America.