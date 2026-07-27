Kdo je Trumpov mentalist, ki zna »brati« ljudi

»Nocoj smo se znova zbrali, da bi na ta gnusni napad odgovorili z neomajno odločnostjo in pokazali, da v Ameriki ne popuščamo političnemu nasilju,« je povedal ameriški predsednik Donald Trump na tradicionalni večerji za tuje dopisnike, ki so jo priredili v soboto. V enournem govoru se je dotaknil različnih tem, od plesne dvorane do vojne v Iraku, dal pa si je duška in se lotil tudi političnih nasprotnikov in kritičnih novinarjev. Šlo je pravzaprav za nadaljevanje dogodka pred tremi meseci, ki so ga morali prekiniti, potem ko so v dvorani hotela Hilton v Washingtonu odjeknili streli.

Tako ko takrat je bil med povabljenimi tudi tokrat 44-letni Oz Pearlman, eden najbolj znanih mentalistov na svetu, ki nastopa tudi pod imenom Oz the Mentalist.

Ko so se med srečanjem medijskih predstavnikov aprila v hotelu Hilton v Washingtonu zaslišali streli, je bil Pearlman neposredno v Trumpovi bližini. Posnetki ga prikazujejo, kako stoji med Trumpom, njegovo soprogo Melanio in nosečo tiskovno predstavnico Karoline Leavitt.

V roki drži list papirja, na katerega je zapisal svojo domnevo, kako bo ime njenemu dojenčku oziroma koliko črk bo v njegovem imenu. Potem so se zaslišali streli. Skril se je pod mizo, tam ujel tudi pogled predsednika Trumpa, ki so ga varnostniki poskušali zaščititi, in pomislil, upam, da ne bom umrl.

Prvič je predsednika srečal aprila letos, a večer so morali zaradi streljanja predčasno prekiniti. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Pearlman se je rodil leta 1982 v Izraelu, odraščal je v ZDA. Študiral je elektrotehniko na Univerzi v Michiganu, nekaj let delal pri finančnem svetovalnem podjetju Merrill Lynch, potem pa se je povsem posvetil nastopanju.

Med zvezde ga je leta 2015 izstrelil nastop v šovu Amerika ima talent (America's Got Talent), kjer je zasedel tretje mesto. Pozornost je pritegnil s tem, da je »bral misli« sodnikov in napovedal njihove odločitve. Na svoji spletni strani navaja, da ni jasnovidec in ne trdi, da ima nadnaravne moči.

Svoje zmožnosti opisuje kot zmes psihologije, sugestije, opazovanja, govorice telesa, statističnega sklepanja in odrske iluzuje. Vabili so ga v številne televizijske oddaje, nastopa na zasebnih dogodkih za podjetja, športne ekipe in znane osebnosti. »Ne berem misli. Berem ljudi,« pojasnjuje svoj talent.

Kolikor je javno znano, se Trump in Pearlman pred aprilskim dogodkom nista poznala. Predsedniški par se je z njim srečal tik pred večerjo, na kateri je bila mentalistova naloga, da s svojimi »triki« poskrbi za zabavo občinstva.

Poleg tega je Pearlman tudi uspešen vzdržljivostni tekač, redno se udeležuje maratonov in ultramaratonov. Na maratonu v New Jerseyju je zmagal kar štirikrat. Z ženo Eliso Rosen imate pet otrok, je pa tudi avtor knjige Read Your Mind: Proven Habits for Success from the World's Greatest Mind Reader (Berite svoje misli: Preverjene navade za uspeh največjega svetovnega bralca misli).