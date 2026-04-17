Trumpova administracija očitno spreminja ton glede cepiv

Potem ko je Trumpova administracija avgusta lani nenadoma in po manj kot mesecu dni na čelu te institucije odstavila direktorico ameriških Centrov za nadzor nad boleznimi in preventivo (CDC) Susan Monarez, potem ko ni želela odstopiti sama po sporu z ministrom za zdravstvo Robertom Kennedyjem ml., se je pred dnevi iztekel rok, ki ga je Bela hiša imela za imenovanje direktorja s polnimi pooblastili. Trenutni vršilec dolžnosti ene ključnih institucij javnega zdravja je Jay Bhattachary, ki hkrati opravlja še vlogo direktorja nacionalnih inštitutov za zdravje.

Predsednik Donald Trump je na položaj predlagal zdravnico in zagovornico cepljenja Erico Schwartz, veteranko javnega zdravja, ki je vodila programe cepljenja. To se zdi znak spreminjajočih se stališč Trumpove administracije do cepiv. Kot je poročal CNN, se je ta novica pojavila le nekaj ur po tem, ko se je Kennedy ml. pojavil na kongresnem zaslišanju, kjer je podal nekaj svojih doslej najbolj podpornih komentarjev glede cepljenja.

Erica Schwartz bo v dobrem letu dni četrta vodja zvezne vladne agencije, ki so jo pretresli obsežna odpuščanja, streljanje na sedežu agencije v Atlanti in drastičen upad javnega zaupanja. FOTO: Wikipedija

Med drugim to, da je cepivo proti ošpicam varno in učinkovito za večino ljudi in je lahko varnejše od same okužbe z ošpicami, in celo pritrdil, da bi cepljenje lahko rešilo vsaj eno otrokovo življenje med velikim izbruhom ošpic v Teksasu lani. Je pa zavrnil namige demokratov, da je njegov zgodovinski skepticizem do cepiv povzročil padec stopnje precepljenosti, češ da se je to po pandemiji zmanjšalo zaradi slabega upravljanja.

Schwartzeva je upokojena admiralka v poveljniškem korpusu ameriške javne zdravstvene službe. Bila je namestnica generalnega kirurga Jeroma Adamsa v prvi Trumpovi administraciji in bo ena redkih temnopoltih žensk na vodilnih položajih v drugi Trumpovi administraciji, 24 let je preživela v ameriški javni zdravstveni službi in služila kot kontraadmiralka v obalni straži.

Kot poroča New York Times, ima diplome iz biomedicinskega inženirstva, medicine, javnega zdravja in prava. V objavah na družbenih omrežjih je hvalila cepiva kot temelj preventive, hkrati pa je poudarjala prednosti zdrave prehrane in vadbe, kar je sicer skladno s Kennedyjevo osredotočenostjo na kronične bolezni.

Na vrhuncu pandemije koronavirusa je nadzorovala zvezni vladni program testiranja iz avtomobilov, imela pa je vlogo tudi pri vladnem odzivu na naravne nesreče, vključno z orkani in potresi. Kot je v objavi na družbenih omrežjih zapisal njen nekdanji šef Adams, ima strokovno znanje, verodostojnost in integriteto, da lahko učinkovito vodi CDC. Če ji bo dovoljeno slediti znanosti brez političnega vmešavanja, bo blestela, je prepričan.

Če jo bo senat potrdil, bo Schwartzeva v dobrem letu dni četrta vodja zvezne vladne agencije, ki so jo pretresli obsežna odpuščanja, streljanje na sedežu agencije v Atlanti in drastičen upad javnega zaupanja. Sicer pa se je v ZDA med drugim število primerov ošpic povzpelo na najvišjo raven v zadnjih treh desetletjih, zaradi česar bi lahko izgubile status države, ki je odpravila prenos te zelo nalezljive bolezni znotraj svojih meja. Zaradi zmanjšanja stopnje cepljenja so se razširile tudi druge nalezljive bolezni, vključno z oslovskim kašljem in mumpsom.