Trumpova neokusna šala zasenčila hokejsko zmago

Ameriška hokejistka Hilary Knight, kapetanka ženske reprezentance ZDA, se je po osvojitvi olimpijskega zlata ostro odzvala na izjavo Donalda Trumpa, ki je ob slavju moške ekipe v telefonskem klicu pripomnil, da bo moral v Belo hišo »verjetno povabiti tudi ženske«, sicer bi ga lahko »celo odstavili«. Hilary Knight je komentar označila za »neokusno šalo«, ki je zasenčila izjemen dosežek športnic.

Američanke so si z zmago nad Kanado namreč priborile tretje olimpijsko zlato, odkar je ženski hokej leta 1998 postal olimpijska disciplina, hkrati pa se je prvič zgodilo, da sta zlato na istih olimpijskih igrah osvojili tako moška kot ženska reprezentanca ZDA.

Kot je poudarila Hilary Knight, je Trumpova opazka »priložnost za razmislek o tem, kako govorimo o ženskah – ne le v športu, ampak tudi drugod. Njihovi dosežki ne bi smeli biti v kontekstu ničesar drugega kot lastne odličnosti.« Dejala je še, da Trumpov komentar ni zasenčil le njihove zmage, pač pa tudi medsebojno podporo obeh reprezentanc, saj je več hokejistov poudarilo, da do hokejistk čuti veliko spoštovanje in ponos.