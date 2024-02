Trumpova odvetnica kljub porazu napovedala oster boj

Po kopici razsodb, ki se v zadnjem času niso izšle v korist Donalda Trumpa, ga je doletela še ena. To pa ne pomeni, da jo je nekdanji ameriški republikanski predsednik tudi sprejel. The Hill poroča, da njegova odvetnica Alina Habba najnovejšo razsodbo ostro kritizira. Sodnik Arthur Engoron mu je v petek namreč odredil plačilo skoraj 355 milijonov dolarjev kazni zaradi finančnih goljufij.

Primer je proti Trumpu leta 2022 sprožila newyorška pravosodna ministrica oziroma generalna tožilka in demokratka Letitia James. Med drugim naj bi podal napačne podatke o sredstvih, da bi pridobil davčne olajšave in ugodnejše zavarovanje. Tožilki so v Guardianu pred dvema dnevoma že nadeli opis ženske, ki je zrušila Trumpovo organizacijo.

Napoved trdega nastopa

Trumpova zagovornica Habba pa je zaradi omenjene razsodbe posredno zapretila tako Jamesovi kot Engoronu in celotni Bidnovi administraciji: »Temu se ne bodo izognili … Zoperstavili se jim bomo, nastopili trdo in se dobesedno borili, dokler resnica na pride na dan. Nič ni bilo narobe. Predsednik Trump ni storil ničesar slabega.« Za Fox News je še poudarila, da gre za očitno krivico in vrhunec večletnega, politično podprtega lova na čarovnice s ciljem sestrelitve Donalda Trumpa.

Generalno tožilko Letitio James so pri Guardianu že razglasili za žensko, ki je zrušila Trumpovo organizacijo. FOTO: Shutterstock

Jamesova pa je razsodbo pričakovano pohvalila: »To je izjemna zmaga za državo, narod in vse, ki verjamejo, da moramo vsi igrati po enakih pravilih – tudi nekdanji predsedniki.« Navkljub kopici milijonskih odškodnin, ki jih je moral plačati do zdaj tudi zaradi osebnih razžalitev, ima Trump trenutno še vedno premoženje v vrednosti 2,6 milijarde dolarjev.

V zvezi z ameriškim pravosodnim sistemom in odvetniki, ki se odločajo, da ga bodo zastopali, je konec januarja, ko je razmišljal, da bi odvetnico Habbo zaradi še enega zanj neugodno zaključenega primera zamenjal oziroma ji dodelil drugačne zadeve, na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal: »Vsak odvetnik, ki sprejme Trumpov primer, je nor ali pa pravi ameriški patriot.«