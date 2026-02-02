Trumpu negativni grammyji

Nedeljska podelitev glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu je kajpak slavila dosežke, katerim je namenjena, zelo jasno pa je bilo izraženo tudi neglasbeno, politično sporočilo – srd nad Trumpovo ameriško zvezno agencijo za priseljevanje in carino Ice.

Bad Bunny je na 68. podelitvi grammyjev osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos, ob šestih nominacijah je osvojil še grammyja za najboljši globalni glasbeni nastop. Portoričan je ganjen večino svojega zahvalnega govora opravil v španščini, kar mu občinstvo v dvorani med podelitvijo, ki so jo tako in tako zaznamovali politični toni proti preganjanju priseljencev, ki ga izvaja vlada Donalda Trumpa, ni zamerilo, nagradilo ga je z aplavzom.

Umetnik, ki ga je Donald Trump lani napadel skupaj z ameriško poklicno nogometno ligo NFL, ki ga je izbrala za nastop na letošnjem finalu Super Bowl v ameriškem nogometu, enem najrazvpitejših športnih spektaklov na svetu, pa je sprožil aplavz dvorane že prej, ko je govor ob prejemu grammyja začel z besedami:

»Preden se zahvalim Bogu, bom rekel: ICE ven!« In nadaljeval: »Smo ljudje in smo Američani. Vem, da je v teh dneh težko ne sovražiti, in razmišljal sem, včasih se okužimo – ne vem, kako bi to povedal v angleščini – sovraštvo postaja močnejše z več sovraštva. Edina stvar, ki je močnejša od sovraštva, je ljubezen. Zato, prosim, moramo biti drugačni. Če se borimo, moramo to storiti z ljubeznijo.«

Ulice Minneapolisa

Izjave Bad Bunnyja prihajajo sredi vsedržavnih protestov proti Iceu. V petek se je legendarni Bruce Springsteen presenetljivo pojavil na koncertu, ki ga je v Minneapolisu organiziral Tom Morello iz skupine Rage Against the Machine, na dogodku, posvečenem družinama Renee Nicole Good in Alexa Prettija, ki sta ju prejšnji mesec ubila zvezna policista. Springsteen je izdal pesem z naslovom Streets of Minneapolis, ki jo je posvetil prebivalcem Minneapolisa ter spominu na Goodovo in Prettija.

Tudi Billie Eilish je na podelitvenem odru govorila proti Iceu, vendar gledalci pred televizijskimi zasloni niso slišali vseh njenih komentarjev. Med prevzemom nagrade za pesem leta Wildflower je Eilisheva, ki je bila v zadnjih tednih odkrita kritičarka dejanj uradnikov Icea, dejala, da »nihče ni nezakonit na ukradeni zemlji. Res je težko vedeti, kaj reči in kaj storiti v tem trenutku,« je nadaljevala in vse spodbudila, naj se »še naprej borijo, spregovorijo in protestirajo«.

Konec njenega govora so televizijski cenzorji izničili s piski, vendar je Eilisheva na videoposnetku, objavljenem na spletu, rekla: »Jebi se, Ice.«

Politično obarvano izjavo je podala tudi dobitnica nagrade za najboljšega novega izvajalca Olivia Dean. Britanska pevka in tekstopiska karibskih korenin je priznala, da je vnukinja priseljenca: »Sem plod poguma in mislim, da si ti ljudje zaslužijo, da jih slavimo,« je dejala. »Drug brez drugega nismo nič.«

Voditelj podelitve grammyjev Trevor Noah je bil lahkotnejši. Med uvodnim monologom se je pošalil o raperki Nicki Minaj, ki se je nedolgo tega razglasila za oboževanko številka ena predsednika Donalda Trumpa; na podelitvi je, tako Noah, ni bilo, ker je bila »še vedno v Beli hiši in je razpravljala o zelo pomembnih vprašanjih«.

In Trump? Svoje misli o televizijskem prenosu je delil na truth social in podelitev glasbenih nagrad označil za »praktično negledljivo«.