Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona je objavila fotografije s počitnic v Amsterdamu na Nizozemskem, kjer je bila s partnerjem Antoinom Lecomtom, poroča portal Le Parisien, ki se sklicuje na Madame Le Figaro. Mladenič je star 22 let in študira na poslovni šoli.

»48 ur v Amsterdamu z gospo,« je mladenič zapisal na svojem profilu na Instagramu ob posnetkih, na katerih sta videti zelo povezana in sproščena. Videoposnetek je delila tudi Tiphaine Auzière.

»Med njima je bilo vse jasno že od začetka«

Po navedbah revije Gala naj bi se spoznala med počitnicami v Le Touquetu v departmaju Pas-de-Calais, priljubljenem letovišču predsedniškega para. »Med njima je bilo vse jasno že od začetka,« je povedal njun znanec. »Veliko imata skupnega: ljubezen do Le Touqueta in adrenalinskih doživetij, pa tudi do potovanj in podjetništva.«

Kdo je Antoine Lecomte? Sodeč po njegovem profilu na Instagramu se redno ukvarja s kajtanjem. Prihaja iz Lilla in študira na poslovni šoli Neoma Business School. Po podatkih z njegovega profila na Instagramu je ustanovil znamko Mission Kiteboarding, specializirano za razvoj opreme za kajtanje.

Od Tiphaine Auzière, rojene 30. januarja 1984, je mlajši 20 let. Toda starostna razlika ju, kot kaže, ne obremenjuje.

»Antoine je pustolovec, ki se ničesar ne boji, Tiphaine pa je zelo podobna svoji materi.« je za revijo Gala povedal znanec para. »Tako kot Brigitte posluša le svoje srce in se ne ozira na mnenje drugih. Zanjo je pomembno le mnenje družine.«

Auzièrova je po poklicu odvetnica, leta 2024 se je podala še v pisateljske vode in izdala svoj prvi roman Assises.