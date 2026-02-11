Tudi Jack Lang je padel zaradi Epsteina

Iz zadnjega svežnja dosjejev o spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu je padlo še eno ugledno ime. To je Jack Lang, nekdanji minister za kulturo v vladi Françoisa Mitteranda, ki je zadnjih 13 let vodil kulturni center Institute du monde arabe (Institut za arabski svet). Šestinosemdesetletni politik je bil zaradi povezav z Epsteinom prisiljen odstopiti s položaja, urad finančnega tožilca pa je priti njemu in njegovi hčeri Caroline sprožil preiskavo zaradi suma davčne goljufije in pranja denarja.

V elektronski pošti, ki jo je konec januarja objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, se Langovo ime pojavi več kot 600-krat, trdi Reuters. Iz korespondence med njim in Epsteinom je razvidno, da sta si približno sedem let, od 2012 do 2019, izmenjevala različne usluge in darila. Zanimivo je, da Lang nima računalnika in ni nikoli poslal niti enega elektronskega sporočila. To je potrdila njegova ekipa, saj mu je pošto vedno natisnil eden od pomočnikov, on pa je na njej označil svoj odgovor.

Francoska spletna stran Mediapart je poročala o domnevnih finančnih in poslovnih povezavah med družino Lang in Jeffreyjem Epsteinom prek offshore podjetja s sedežem na ameriških Deviških otokih v Karibskem morju. V zgodbo je vpletena tudi Langova hči Caroline, nekdanja igralka, zdaj pa filmska producentka, ki je že odstopila s položaja v francoskem Združenju neodvisnih producentov. Po poročanju Mediaparta naj bi Epstein tudi njej, tako kot nekaterim drugim, v svoji oporoki zapustil pet milijonov evrov. Caroline zanika, da bi prejela takšno vsoto ali sploh karkoli vedela o oporoki.

Ko so novinarji Le Monda v začetku februarja Langa vprašali, ali namerava odstopiti, se je odzval z vprašanjem, ali so pristojni proti njemu sprožili kakšne legalne postopke in še dodal, da je vse skupaj absurdno. V nedeljo zvečer se je kljub temu odločil za odstop, češ da želi zavarovati ugled instituta. To je storil tik preden bi se moral zglasiti na nujnem sestanku na zunanjem ministrstvu, pod katerega okrilje sodi institut,. Na omrežju x je objavil, da si je ob napovedi preiskave celo oddahnil in dodal: »Obtožbe, ki so bile izrečene proti meni, so neutemeljene in to bom dokazal, ne glede na hrup in bes medijev in spletnih sodišč.«

Lang je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja pokrival resor kulture v vladi socialističnega predsednika Françoisa Mitteranda. Uvedel je številne ukrepe za podporo umetnikom, spodbudil festival v Avignonu in si prizadeval za dostopnost kulture širšemu krogu ljudi. Med njegovim mandatom so zgradili razvpito stekleno piramido v Louvru.