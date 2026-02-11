  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Tudi Jack Lang je padel zaradi Epsteina

    Nekdanji znameniti francoski minister za kulturo Jack Lang je osumljen, da je v sodelovanju z Jeffreyjem Epsteinom in hčerjo Caroline izvajal davčne goljufije.
    Ob novici, da ga čaka preiskava, si je celo oddahnil. FOTO: Ludovic Marin/Afp
    Galerija
    Ob novici, da ga čaka preiskava, si je celo oddahnil. FOTO: Ludovic Marin/Afp
    Ur. I.
    11. 2. 2026 | 11:00
    3:13
    A+A-

    Iz zadnjega svežnja dosjejev o spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu je padlo še eno ugledno ime. To je Jack Lang, nekdanji minister za kulturo v vladi Françoisa Mitteranda, ki je zadnjih 13 let vodil kulturni center Institute du monde arabe (Institut za arabski svet). Šestinosemdesetletni politik je bil zaradi povezav z Epsteinom prisiljen odstopiti s položaja, urad finančnega tožilca pa je priti njemu in njegovi hčeri Caroline sprožil preiskavo zaradi suma davčne goljufije in pranja denarja.

    V elektronski pošti, ki jo je konec januarja objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, se Langovo ime pojavi več kot 600-krat, trdi Reuters. Iz korespondence med njim in Epsteinom je razvidno, da sta si približno sedem let, od 2012 do 2019, izmenjevala različne usluge in darila. Zanimivo je, da Lang nima računalnika in ni nikoli poslal niti enega elektronskega sporočila. To je potrdila njegova ekipa, saj mu je pošto vedno natisnil eden od pomočnikov, on pa je na njej označil svoj odgovor.

    Francoska spletna stran Mediapart je poročala o domnevnih finančnih in poslovnih povezavah med družino Lang in Jeffreyjem Epsteinom prek offshore podjetja s sedežem na ameriških Deviških otokih v Karibskem morju. V zgodbo je vpletena tudi Langova hči Caroline, nekdanja igralka, zdaj pa filmska producentka, ki je že odstopila s položaja v francoskem Združenju neodvisnih producentov. Po poročanju Mediaparta naj bi Epstein tudi njej, tako kot nekaterim drugim, v svoji oporoki zapustil pet milijonov evrov. Caroline zanika, da bi prejela takšno vsoto ali sploh karkoli vedela o oporoki.

    Ko so novinarji Le Monda v začetku februarja Langa vprašali, ali namerava odstopiti, se je odzval z vprašanjem, ali so pristojni proti njemu sprožili kakšne legalne postopke in še dodal, da je vse skupaj absurdno. V nedeljo zvečer se je kljub temu odločil za odstop, češ da želi zavarovati ugled instituta. To je storil tik preden bi se moral zglasiti na nujnem sestanku na zunanjem ministrstvu, pod katerega okrilje sodi institut,. Na omrežju x je objavil, da si je ob napovedi preiskave celo oddahnil in dodal: »Obtožbe, ki so bile izrečene proti meni, so neutemeljene in to bom dokazal, ne glede na hrup in bes medijev in spletnih sodišč.«

    Lang je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja pokrival resor kulture v vladi socialističnega predsednika Françoisa Mitteranda. Uvedel je številne ukrepe za podporo umetnikom, spodbudil festival v Avignonu in si prizadeval za dostopnost kulture širšemu krogu ljudi. Med njegovim mandatom so zgradili razvpito stekleno piramido v Louvru.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Razkriti dosjeji

    Veliko Američanov ne verjame, da je Jeffrey Epstein naredil samomor

    Že zaradi počrnjenih se jezne žene ločujejo od prijateljev znanega finančnika, nekateri odstopajo s položaja, številni pa še vedno ne verjamejo, da je to vse.
    Barbara Kramžar 11. 2. 2026 | 05:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

    Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
    Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Je Andrew posredoval zaupne dokumente Epsteinu?

    Kralj Karel III. pravi, da bo sodeloval s policijo, če ga bo zaprosila za pomoč.
    9. 2. 2026 | 20:27
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nadomestilo za invalidnost

    Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

    Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
    10. 2. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zlata kolajna

    Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

    Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

         V živo: Po prvem odseku tretje razvojne osi čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

         V živo: Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Jack Langdosjeji Epsteindavčne goljufije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Bormio

    Franjo Von Allmen že do tretje zlate kolajne, Miha Hrobat 13.

    Bormio ima novega kralja. Franjo Von Allmen na letošnjih OI še ne pozna poraza, osvojil je že svoje tretje zlato odličje. Končno do kolajne tudi Marco Odermatt.
    11. 2. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

         V živo: Po prvem odseku tretje razvojne osi čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gostinstvo

    Kdo so zmagovalci tekmovanja Naj krof Slovenije 2026?

    Turistično gostinska zbornica Slovenije je že šestič zapored pripravila izbor najboljših krofov. Nekateri so vzbujali pozornost s sestavinami, drugi z okusom.
    11. 2. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Parkiranje

    Prebivalci Štepanjskega vlagajo tožbo proti Mestni občini Ljubljana

    Parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, menijo prebivalci.
    11. 2. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina

    Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

    Za nami je skakalni nastop nordijskih kombinatorcev na OI v Predazzu. Zdaj se selijo v okrog 15 km oddaljeni Tesero, kjer je na sporedu tekaški del.
    11. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gostinstvo

    Kdo so zmagovalci tekmovanja Naj krof Slovenije 2026?

    Turistično gostinska zbornica Slovenije je že šestič zapored pripravila izbor najboljših krofov. Nekateri so vzbujali pozornost s sestavinami, drugi z okusom.
    11. 2. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Parkiranje

    Prebivalci Štepanjskega vlagajo tožbo proti Mestni občini Ljubljana

    Parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, menijo prebivalci.
    11. 2. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina

    Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

    Za nami je skakalni nastop nordijskih kombinatorcev na OI v Predazzu. Zdaj se selijo v okrog 15 km oddaljeni Tesero, kjer je na sporedu tekaški del.
    11. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo