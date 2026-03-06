Tudi kraj Harryja Stylesa postaja vse bolj zvezdniški

Kraj Holmes Chapel z nekaj manj kot sedem tisoč prebivalci južno od Manchestera v Veliki Britaniji se ponaša s stoletno cerkvijo, nekaj pubi in zeleno podeželsko pokrajino in je videti kot mnoge drugi angleški kraji. Toda ker je odigral odločilno vlogo v življenju britanskega pevca Harryja Stylesa, tudi nekdanjega člana skupine One Direction do svetovnega superzvezdnika, tudi za kraj ni več nič tako, kot je bilo nekoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kraj kot mnogi drugi majhni angleški. Foto Oli Scarff/ AFP

Styles se je sem preselil v mladih letih, tam je hodil v šolo ter se leta 2010 v Londonu povzpel do zvezdnika oddaje X Factor, še istega leta so ga izbrali za člana skupine One Direction, v kateri je ostal do konca leta 2015. Člani skupine so začeli solo kariere, a nihče postal uspešnejši kot fant iz Holmes Chapela.

Oboževalci z vsega sveta, ki se jih je prijel vzdevek harriesi, se tja zgrinjajo vse leto, da bi se pevcu poklonili na več krajih, povezanih z njim, zlasti množičen je bil obisk v zadnjih tednih, ko je svoje oboževalce razveselil z izdajo novega albuma, danes bo nastopil na koncertu v Manchestru.

V notranjosti pekarne Mandeville's je plakat s fotografijo iz njegovih najstniških časov, ko je tam delal. FOTO: Oli Scarff/ AFP

Njegovi oboževalci, ki romajo v Holmes Chapel, se ustavljajo na železniški postaji, kjer je nekakšno svetišče postala blagajna za nakup vstopnic, kjer je knjiga sporočil oboževalcev; napolnili so jih že dvanajst. Ko se knjiga napolni, jo pobere Stylesov oče, ki še vedno živi v bližini. Znamenitost je postala tudi pekarna Mandeville's, kjer je zvezdnik delal kot najstnik in tam je obvezno treba posneti selfi ob njegovi takratni fotografiji v predpasniku.

Kitajska restavracija Fortune City, kamor naj bi Harry Styles peljal Taylor Swift na večerjo. FOTO: Oli Scarff/ AFP

Nedaleč stran je kitajska restavracija, v katero je menda peljal Taylor Swift, ko sta bila pred več kot desetletjem v kratkotrajni zvezi. Na poti po kraju obiskovalci ne smejo izpustiti 180-let starega viadukta Twemlow s 23 oboki, kjer naj bi danes 32-letni pop zvezdnik doživel svoj prvi poljub in na katerega je zapisal svoje ime v biografskem filmu iz leta 2013 One Direction: This Is Us.

Elvis Presley je imel Graceland, Dolly Parton ima Dollywood, Harry Styles pa železniški viadukt na blatnih podeželskih ravnicah Cheshira. FOTO: Oli Scarff/ AFP

Na njem pa zdaj tudi oboževalci puščajo svoja sporočila. Ali kot so zapisali v Guardianu, Elvis Presley je imel Graceland, Dolly Parton ima Dollywood, Harry Styles pa železniški viadukt na blatnih podeželskih ravnicah Cheshira.

Holmes Chapel je v minulih letih obiskalo že na tisoče oboževalcev, njihovo število pa se je še povečalo po dveh velikih koncertih v Manchestru leta 2022, kažejo podatki neprofitne organizacije Holmes Chapel Partnership. Leto zatem so obiskovalcem razdelili pet tisoč zemljevidov z zanimivostmi, povezanimi s Harryjem Stylesom, predlani so začeli ponujati vodene oglede.

Odziv je bil velik, težko je bilo zadostiti povpraševanju, saj je z vsakim prijavljenim prišlo še deset drugih. Organizacija zdaj ponuja spletno različico za oboževalce po vsem svetu, ki ne morejo obiskati kraja. Zvezdnik tam občasno ustavi. Obiskal je svojo staro šolo, nekoč je podaril računalnike, se spominjajo njegovi sokrajani.