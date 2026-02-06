Tudi kraljica želi pomagati, postala bo vojaška rezervistka

Prihajajoča nizozemska koalicija, ki naj bi prisegla ta mesec, je zaradi geopolitičnih napetosti in vojne med Rusijo in Ukrajino med svojimi načrti napovedala povečanje števila pripadnikov nacionalne vojske s približno 80.000 na 122.000. In pri tem jim želi pomagati tudi kraljica, poroča Euronews.

Štiriinpetdesetletna Máxima, v Argentini rojena žena nizozemskega kralja Viljema Aleksandra, je ta teden namreč začela usposabljanje za rezervno pripadnico vojske svoje nove domovine. »Ker varnost Nizozemske ni več nekaj samoumevnega, se je Máxima odločila, da bo tudi ona postala rezervistka,« je sporočilo ministrstvo za obrambo. Njeno odločitev je potrdila tudi kraljeva družina z izjavo, da želi kraljica kot mnogi drugi prispevati k varnosti.

Kraljica Máxima, ki je delala v financah, preden je leta 1999 spoznala najstarejšega sina nekdanje kraljice Beatrike in nizozemskega prestolonaslednika, je pri tem sledila eni od svojih treh hčerk. Prestolonaslednica Catharina-Amalia, princesa Oranska, je namreč prejšnji mesec že opravila osnovno usposabljanje kot prostovoljna rezervistka.

Zdajšnja kralj in kraljica sta se spoznala v Sevilli v Španiji. Kot je Máxima, takrat še s priimkom Zorreguieta, dejala v enem od intervjujev, se ji je predstavil le kot Aleksander, zato ni vedela, da je princ. Ko ji je pozneje povedal, da je dedič nizozemskega prestola, je mislila, da se šali. Zaroko sta naznanila leta 2001, a pri tem je imel zadnjo besedo parlament, ki je s potrditvijo zagotovil, da je mladoporočenec ostal prestolonaslednik. Poročila sta se leto pozneje, leta 2013, po abdikaciji kraljice Beatrike sta postala kralj in kraljica. V zakonu so se jima rodile tri hčerke, poleg Amalije še princesi Alexia in Ariane.

Kraljica med usposabljanjem FOTO: Nizozemsko ministrstvo za obrambo

V središču njenih prizadevanj kot kraljice so predvsem pravice imigrantov in njihovo vključevanje v nizozemsko družbo. Zdaj očitno želi pomagati tudi pri obrambi. Kot so pojasnili na ministrstvu, bo njeno usposabljanje obsegalo »vse praktične in teoretične vojaške komponente, potrebne za to, da postane rezervistka. Mednje sodijo fizična pripravljenost, samoobramba, streljanje, branje zemljevidov in vojaško pravo.« Ko bo končala usposabljanje, bo menda prejela čin podpolkovnice in bo »napotena, kamor jo bodo potrebovali«.

Člani kraljevih družin po vsej Evropi imajo dolgo tradicijo vpoklica v vojaško službo, a šele od pred kratkim brez razlikovanja med spoloma. Pred petimi leti se je princesa Elisabeth, belgijska prestolonaslednica, prijavila na enoletno vojaško šolo v Bruslju, da bi se pripravila na kraljeve dolžnosti.