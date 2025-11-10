Tudi Morganu Freemanu so ukradli glas

Pri 88 letih ameriški filmski igralec in režiser Morgan Freeman ne razmišlja o upokojitvi. Ta teden bodo tudi v slovenskih kinematografih začeli predvajati film Zdaj me vidiš, zdaj me ne, zadnjega iz trilogije Mojstri iluzij. V njem se Freeman, ki slovi po izjemni igri in prepoznavnem glasu, pojavi v kameo vlogi kot čarovnik Thaddeus Bradley. V prvem filmu je nastopil kot sovražnik, v drugem kot zaveznik, zdaj pa nastopa kot mentor. Freeman že vse življenje prisega na trdo delo, zato še toliko bolj ceni režiserja Rubena Fleisherja, ki noče uporabljati umetne inteligence, ampak je vztrajal, naj se igralci zares naučijo iluzionističnih trikov.

Freeman je v bogati karieri posnel več kot sto filmov od Kaznilnice odrešitve, Sedem do Šoferja gospodične Daisy, zanje pa je prejel tudi številna priznanja. Leta 2005 je dobil oskarja za stransko vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev, ki ga je režiral Clint Eastwood. Odigral je najrazličnejše like, od predsednika do zlikovcev, s svojim unikatnim, globokim glasom pa je zaznamoval tudi številne dokumentarce. A njegov glas ni več v celoti njegova last, je povedal v intervjuju za Guardian. Brez njegovega privoljenja so ga s pomočjo umetne inteligence že izrabili, zaradi česar imajo Freemanovi odvetniki polne roke dela. O Tilly Norwood, prvi igralki, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, zvezdnik nima dobrega mnenja: »Nihče je ne mara, ker ni resnična.« Prepričan je, da morajo sindikati poskrbeti, da bodo igralci lahko še naprej igrali, in svari pred neizogibnim konfliktom.

Z režiserjem Eastwoodom sta bila odličen tandem tudi v filmu Invictus (2009), v katerem je Freeman upodobil borca proti apartheidu Nelsona Mandelo in bil znova nominiran za oskarja. Lahko bi rekli, da ga je za vlogo izbral kar Mandela osebno. Ob izidu njegove avtobiografije Dolga pot do svobode ga je neki novinar vprašal, kdo bi ga lahko upodobil, če bodo po njej kdaj posneli film. Mandela je omenil Morgana Freemana in tako je tudi bilo. Že pred snemanjem pa si je igralec zaželel, da bi se osebno spoznala in bi lahko ohranil stik z njim. »Vedno ko sva bila blizu drug drugega, sem z njim preživel veliko časa, lahko sem ga dobesedno držal za roko in ga poslušal. V veliko veselje mi je bilo, da sem ga lahko igral. Mislim, da sem zvenel skoraj tako kot on.« Bil je izredno skromen človek, se še spominja igralec.

Leta 2003 se je Freeman kot Bog pojavil v komediji Vsemogočni Bruce in z zadovoljstvom se spominja, kako se je na to odzvala publika. »Publika je to sprejela, popolnoma osvojila. Ko vstopim v prostor, rečejo: 'Pravkar je vstopil Bog.' Ko kaj povem, rečejo: 'O, to je božji glas.'« Kot je zaupal za Guardian, pa si je ves čas dopovedoval, da se ne sme prepustiti oboževanju publike in začeti o sebi razmišljati, da je Bog.