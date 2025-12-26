Objave ostarelih redovnic postale viralne

Potem ko so družabna omrežja in množice sledilcev po svetu osvojile tri osemdesetletne redovnice iz Avstrije, znane pod vzdevkom Nonnen von Goldenstein (nune iz Goldensteina), ki so na začetku septembra pobegnile iz enega od avstrijskih domov za starejše in se vrnile domov, v samostan Goldenstein v Elsbethenu blizu Salzburga, kjer so živele do predlani, vse večji krog sledilcev dobivajo tudi redovnice v domu za ostarele v Raianu, vasi v italijanskih Abrucih.

Z optimističnimi videoposnetki na facebooku, instagramu in threadsu dosegajo na tisoče ogledov, s čimer so precej spremenile svoj ustaljeni vsakdan, zaznamovan z zgodnjim vstajanjem, molitvijo, obiskovanjem kapele in popoldanskim branjem.

Kot je za britanski Guardian povedala 45-letna sestra Nayiby Jimenez, rojena v Kolumbiji, ki dela v domu, se je vse skupaj začelo s potrtostjo 98-letne sestre Marie Chiare, najstarejše od 22 stanovalk. Govorila je, da tukaj ne počnejo ničesar in se ji zato življenje zdi nesmiselno.

Jimenezovi se ni zdelo prav, da bi ženske, polne dobrote, ki so vse svoje apostolsko življenje trdo delale, ostale zaprte za štirimi stenami. Tako so z blagoslovom matere prednice začele eksperimentirati z ustvarjanjem videoposnetkov, ki so prikazovali njihovo vsakdanje življenje in obenem duhovne napotke.

Prva objava pritegnila 7000 sledilcev

Že prva videoobjava julija letos, v kateri je 97-letna sestra Maria Grazia delila modrost o poslušnosti in zaupanju, je zbrala na tisoče ogledov in pritegnila 7000 sledilcev. Na enem najbolj priljubljenih videov pa skozi okno mečejo škatle z napisi stres, tesnoba, sebičnost ali ravnodušnost, sklene pa ga sestra Maria Chiara, rekoč: »Vse, kar nas žalosti, moramo vreči stran, ker Gospod želi, da smo srečni.«

Tudi nunam so objave spremenile ustaljen vsakdanjik. FOTO: posnetek zaslona

Glavna zvezda je sestra Maria Chiara, zaradi katere se je vse skupaj začelo. Zase pravi, da je bila od nekdaj klepetulja, a da je v izjavah vedno spontana, zato nikoli ne more ničesar načrtovati vnaprej. Še ena radoživka je 95-letna sestra Anna Lilia, ki je povsem brez zadržkov. Pove, kar misli, zato še niso tvegali, da bi ji dali priložnost govoriti v živo.

Da bi dosegle tudi mlade, so začele objavljati na instagramu, v scenarije pa vnesle humor in glasbo. Scenarij za vsak posnetek sestavijo skupaj, sestra Nayiby Jimenez priznava, da se za ideje in navdih občasno obrne tudi na chatgpt. Objave načrtujejo ob 5. uri zjutraj, saj ljudje, ko se prebudijo, najprej preverijo svoje mobilne telefone. Mnogi so jih prosili, naj molijo zanje, tako da ima vsaka sestra kar knjigo z imeni, po več kot 200 jih je in vsem odgovorijo osebno.