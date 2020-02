Tudi turški mediji navdušeni nad junakinjo, ki je na Krvavcu rešila dečka

Devetnajstletna Turkinja Sila Kara je najprej postala junakinja v Sloveniji, zdaj pa jo novinarji oblegajo tudi v domovini. O njej so se razpisali , potem ko je na Krvavcu preprečila padec dvanajstletnika s sedežnice. Članica turške smučarske reprezentance je povedala, da je deček zraven nje izgubil ravnotežje. V zadnjem trenutku je še uspel zgrabiti mlado športnico , ki je bila na Krvavcu na pripravah s svojo reprezentanco.Sila je nato petnajst minut držala dečka in čakala na pomoč. Za njen pogum in hiter odziv jo bodo pri slovenski policiji predlagali za medaljo za hrabrost. Turškim novinarjem je po vrnitvi v domovino opisala, kako je vse skupaj potekalo: »Z usti sem si z rok snela smučarske rokavice in jih odvrgla. Deček je jokal in vpil, naj ga držim z obema rokama. Čeprav nisva govorila istega jezika, je videl, da se trudim in borim zanj.«Nato so na kraj prispeli reševalci in dečka ujeli v zaščitno mrežo. »Šla sem pogledat, kako se počuti. Povedal mi je, da nima nobenih težav,« je še dodala temnolaska.Turški mediji niso pozabili navesti, da so mlado junakinjo kar nekaj časa iskali tudi s pomočjo slovenske televizije, da bi odkrili, komu se lahko deček zahvali za rešitev. Policisti namreč dolgo niso vedeli, kdo je ženska, ki je pomagala zadržati otroka na sedežnici. Iskali so jo celo z javnimi pozivi in objavo fotografije, našli pa so jo v zadnjem trenutku, tik pred odhodom domov. Gre namreč za Turkinjo in policisti so se ji zahvalili na brniškem letališču.A Sila Kara iz tega ne dela velike zgodbe - pravi, da je bila to njena človeška dolžnost in da je zelo vesela, da je z malim vse v redu.