Hongkonškemu borcu za demokratizacijo Jimmyju Laiu grozi dosmrtna ječa

Medijskega mogotca, 78-letnega Jimmyja Laia, je hongkonško sodišče obsodilo zarotništva s tujimi silami in zarotništva za objavo uporniškega gradiva. Lai je hongkonški podjetnik, ustanovitelj Giordane, ene največjih azijskih maloprodajnih verig oblačil, in kasneje medijske skupine Next Digital. Založnik in prodemokratični aktivist pa je najbolj znan kot ustanovitelj časnika Apple Daily. Rodil se je na Kitajskem, v Hongkong pa je leta 1950 prispel kot nezakonit migrant in si tam začel ustvarjati življenje. Krivdo za očitano zanika.

Med svojimi podporniki milijarder, ki je tudi britanski državljan, velja za borca za svobodo, uradni Peking pa ga dojema ravno nasprotno, kot načrtovalca prodemokratičnih protestov v Hongkongu leta 2019 in zarotnika, ki je pozival k ameriškim sankcijam zoper Hongkong in celinsko matico Kitajsko.

Tožilstvo je v procesu Laia obravnavalo kot glavnega akterja v dveh zarotah, v katerih naj bi tuje države napeljeval k ukrepanju tako proti Hongkongu kot proti Kitajski. Objavljal naj bi gradivo, ki naj bi med ljudmi spodbujalo nezadovoljstvo s kitajsko vlado.

Tožilstvo je s ponazoritvijo zatrdilo, da je Laievo »nenehno pozivanje Združenih držav Amerike, naj pomagajo strmoglaviti kitajsko vlado, s čimer naj bi pomagali prebivalcem Hongkonga, podobno, kot če bi ameriški državljan prosil Rusijo za pomoč pri strmoglavljenju vlade ZDA pod pretvezo, da pomaga zvezni državi Kaliforniji«. Tožilstvo hkrati ne dvomi, da je obtoženec večino svojega življenja javno izražal zamero in sovraštvo do Ljudske republike Kitajske.

Sodniki Laiu očitajo lobiranje pri ameriških politikih v času prvega mandata predsednika ZDA Donalda Trumpa kot dokaz uporništva in zarotništva s tujimi silami. Lai se je srečeval s takratnim podpredsednikom ZDA Mikom Penceom in takratnim zunanjim ministrom Mikom Pompeom, skušal pa se je srečati tudi s Trumpom.

Hkrati sodstvo opozarja na mogotčeve izmenjave sporočil na omrežju whatsapp z aktivisti in vodilnimi pri časopisu Apple Daily, ki ga je Lai ustanovil in je bil ukinjen leta 2021. Lai je napisal mnenjski članek za ameriški časopis New York Times maja 2020, v katerem je predlagal načine za kaznovanje Kitajske za njene ukrepe v Hongkongu. Med drugim je imel v mislih odvzem študentskih vizumov otrokom vladnih uslužbencev.

Lai je šibkega zdravja, med drugim ima sladkorno bolezen in visok krvni tlak, kazen mu bo izrečena prihodnje leto. Kot rečeno, mu grozi dosmrtno bivanje za rešetkami. Eden najbolj izpostavljenih kritikov vodstva kitajske Komunistične partije je v zaporu od leta 2020, potem ko je bil obsojen na podlagi obtožnic o nedovoljenem zbiranju in goljufijah.

Laiev primer je kajpak sprožil ogorčenje v tujini: »Obsodba Jimmyja Laia se zdi kot smrten udarec za svobodo tiska v Hongkongu,« so sporočili iz Amnesty International. Organizacija Novinarji brez meja pa je poudarila, da gre za primer skrb vzbujajočega poslabšanja svobode medijev na tamkajšnjem območju.

Medtem oblasti v Hongkongu in celinski Kitajski pričakovano pravijo, da je bilo sojenje Laiu pošteno ter da zakonodaja o nacionalni varnosti vse ljudi obravnava enako.