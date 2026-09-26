U2 po petdesetih letih spet v šoli

Skupina U2 je 25. septembra 2026 v Dublinu z nepričakovanim nizom dogodkov zaznamovala 50 let od svojega delovanja. Bono, The Edge, Adam Clayton in Larry Mullen Jr. so se vrnili na šolo Mount Temple Comprehensive School, kjer se je začela zgodba skupine. Pred pol stoletja je takrat 14-letni Mullen na šolsko oglasno desko obesil listek, da išče glasbenike. Tako je nastal bend, poimenovan U2. No, na samem začetku so se imenovali Feedback. Pomen imena U2 ni povsem enoznačen. A dejstvo je, da se je U2 imenovalo ameriško vohunsko letalo.

Zgodovina šole Mount Temple sega vse do leta 1766. Ena njenih predhodnic je bila Royal Hibernian Marine School, dobrodelna ustanova za otroke mornarjev in sirote. Mount Temple je danes javna srednja šola, ki sprejema učence ne glede na njihovo versko pripadnost.

Prvo srečanje članov benda se je zgodilo v Larryjevi domači kuhinji. Bend je imel na šoli Mount Temple svoje prve nastope. Zato je bil letošnji nastop U2 pred približno tisoč dijaki in zaposlenimi posebej simboličen. U2 so zaigrali pesmi I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, Silencio, One in With or Without You. Pri skladbi One jih je spremljala skupina 32 učencev na godalih. Bono je nekaj besed namenil pomenu učiteljev in šole pri njihovem odraščanju. Larry Mullen, bobnar, ki je poiskal ostale člane benda, pa se je na oder vrnil po zdravstvenih težavah, zaradi katerih od leta 2023 ni nastopal.

Šolski koncert je bil le uvod v večerno praznovanje. U2 so se pojavili na balkonu kavarne Bewley's na Grafton Streetu, znameniti dublinski ulici, kjer se že desetletja zbirajo ulični glasbeniki. Pred njimi se je zbrala množica, skupina pa je odigrala nekaj največjih uspešnic – med njimi One, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, All I Want Is You in Beautiful Day. Bend je dodal še novo skladbo, Silencio. Kavarna Bewley's Oriental Cafe deluje od leta 1927 in velja za eno od mestnih znamenitosti. Kavarno je postavila družina Bewley, ki se je sredi 19. stoletja lotila posla s čajem, nekoliko pozneje pa še posla s kavo.

Nastop na Grafton Street je dal večeru žalostno razsežnost. U2 so se poklonili Glenu Hansardu, enemu najbolj znanih dublinskih glasbenikov, ki je letos umrl v prometni nesreči, star 56 let. Hansard je kariero začel kot ulični glasbenik. Decembra 2023 je Hansard na pogrebu irskega glasbenika Shana MacGowana odpel pesem skupine The Pogues Fairytale of New York in se z izvedbo ene najlepščih božičnih pesmi sodobnosti vpisal v zgodovino. ​Bono ga je označil za »kralja uličnih glasbenikov« in »kralja Grafton Streeta«.

U2 so pred dnevi najavili izid novega albuma. Naslovljen bo Carnaval de Luz.