Udarec za kraljico Elizabeto

Lombar Tomi Biograf britanske kraljeve družine Andrew Morton opozarja, da bomo odslej kraljico lahko uzrli le še prek tv sprejemnikov, v živo pa ne več. FOTO: Tomi Lombar

Tabloid The Sun je objavil sporočilo, ki ga je kraljevim uslužbencem poslal, vodja kraljevega osebja. V njem je zapisal, da bi lahko zdravstvena kriza v kraljevo blagajno navrtala več kot 30 milijonov evrov veliko luknjo, kar pomeni tretjino letnega dohodka. Uslužbencem grozi zamrznitev plač in izguba delovnih mest.Kraljevo družino je najbolj prizadelo zaprtje Buckinghamske palače in gradu Windsor za obiskovalce. Prva letno od prodaje kart in spominkov navrže 20,5 milijona evrov, obiskovalci gradu Windsor pa letno prispevajo kar 42 milijonov evrov in pol.»Čeprav se zdi, da je v Združenem kraljestvu vrh okužb že mimo, je še vedno nejasno, kdaj bo konec z ukrepi, kot je fizično distanciranje. Predpostaviti moramo, da lahko ukrepi trajajo še dolge tedne, če ne mesece, preden se bomo lahko vrnili k normalnemu poslovanju. Nedvomno so pred nami težki časi in zavedamo se, da mnoge med vami skrbi,« je zapisal Chamberlain.Zaradi pandemije se je skrčil tudi kraljičin koledar obveznosti. Vsi načrtovani obiski tujih državnikov in kraljičini obiski v tujini so za letos odpovedani. »Preprosto ne moremo delati načrtov, dokler ne vemo, kaj se bo zgodilo. Virus je imel učinek kataklizme,« pravi eden od kraljičinih pomočnikov.Lord Chamberlain je opozoril, da bo kriza vplivala tudi na načrtovane obnove in popravila, saj bodo za to namenjena sredstva začasno zamrznili. Načrtovana obnova Buckinghamske palače je zato pod vprašajem. Kraljevo osebje sicer šteje okoli 500 članov in v teh dneh mnogi delo opravljajo od doma.94-letna kraljicabo vsaj do konca avgusta ostala v izolaciji na gradu Windsor, kar bo njena najdaljša odsotnost z dela v 68-letni vladavini. »Zelo žalostno je, da kraljica svojega dela ne more opravljati kot običajno. Virus covid-19 ne bo kmalu odšel in bo z nami več mesecev, morda celo let,« je povedal kraljičin biografin dodal, da bodo morda podaniki kraljico odslej gledali le še po televiziji.»Preveč tvegano bi bilo, če bi se redno srečevala z ljudmi. Vedno je to rada počela, toda zdaj ne more tvegati. Kako naj opravlja svoje obveznosti, brez, da se od blizu srečuje z ljudmi? Če dobi virus, bi bil ta lahko zanjo usoden, v nevarnost pa bi spravila tudi,« pravi Morton.